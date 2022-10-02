США готові щомісяця виділяти $1,5 млрд на підтримку економіки України, - Bloomberg

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на власні джерела.

Цього тижня в Європейському Союзі мають обговорити фінансові потреби України та створення більш регулярного механізму для підтримки економіки держави. Америка готова виділяти $1,5 млрд щомісячно та очікує, що Європа надаватиме співмірний рівень фінансової підтримки України.

Bloomberg нагадує, що раніше Міжнародний валютний фонд заявив, що Україна потребує приблизно $5 млрд щомісячно, для покриття основних послуг. Також видання повідомляє, що деякі чиновники "розчаровані тим, як повільно приймаються рішення про фінансову підтримку Києва".

Світовий банк оголосив про виділення додаткових 530 мільйонів доларів США для допомоги уряду України.

Президент США підписав закон про $12,3 млрд допомоги Україні.

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