США готові щомісяця виділяти $1,5 млрд на підтримку економіки України, - Bloomberg
Сполучені Штати Америки готові щомісяця до кінця війни виділяти $1,5 млрд на підтримку економіки України та закликають ЄС до подібних кроків
Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на власні джерела.
Цього тижня в Європейському Союзі мають обговорити фінансові потреби України та створення більш регулярного механізму для підтримки економіки держави. Америка готова виділяти $1,5 млрд щомісячно та очікує, що Європа надаватиме співмірний рівень фінансової підтримки України.
Bloomberg нагадує, що раніше Міжнародний валютний фонд заявив, що Україна потребує приблизно $5 млрд щомісячно, для покриття основних послуг. Також видання повідомляє, що деякі чиновники "розчаровані тим, як повільно приймаються рішення про фінансову підтримку Києва".
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