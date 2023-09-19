Данія передасть Україні ще 45 танків в рамках раніше анонсованої допомоги
Данія передасть Україні ще 45 танків – йдеться про 30 танків Leopard 1 та 15 танків Т-72, які надійдуть в рамках раніше анонсованої допомоги
Про це повідомляє TV2 з посиланням на очільника Міноборони країни Троелса Лунда Поульсена
Йдеться про 30 танків Leopard 1 та 15 танків Т-72. Офіційно наразі на сайті відомства цієї інформації немає.
Ця військова допомога є частиною пакета на суму близько 777 мільйонів євро (5,8 млрд данських крон), про який Данія оголосила минулого тижня без уточнення деталей.
Видання зазначає, що ідея нових 15 танків Т-72ЕА полягає в тому, що, на відміну від танків Leopard, вони можуть бути негайно включені до складу Збройних сил України.
Раніше Данія купила та передала 100 танків Leopard 1 у співпраці з Німеччиною та Нідерландами.
Перші танки Leopard були відправлені в липні, а 8 вересня Міноборони повідомило, що перші 10 танків відправлені в Україну, іще в дорозі.
Видання Avisendanmark інформує, що ці танки будуть закуплені за участю інших країн, проте міністр не називає яких саме.
"Це у співпраці з іншими країнами, які мають доступ до наявних у них танків", – каже Троелс Лунд Поульсен після прибуття на базу Рамштайн.
Відзначається, що Троелс Лунд Поульсен також вперше зустрінеться з новим міністром оборони України Рустемом Умєровим.
Він також повідомить про те, як проходить навчання українських пілотів F-16 на території Данії.
- 12 вересня у міністерстві оборони Данії анонсували надання Україні нового рекордного пакета військової допомоги на суму 833 мільйони доларів. Він включатиме танки, БМП, зенітні установки та боєприпаси ,які постачатимуть впродовж трьох років. Зеленський наголосив, що це – саме те, про що домовилися з урядовою командою Данії.
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