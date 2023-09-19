Данія передасть Україні ще 45 танків в рамках раніше анонсованої допомоги

Про це повідомляє TV2 з посиланням на очільника Міноборони країни Троелса Лунда Поульсена

Йдеться про 30 танків Leopard 1 та 15 танків Т-72. Офіційно наразі на сайті відомства цієї інформації немає.

Ця військова допомога є частиною пакета на суму близько 777 мільйонів євро (5,8 млрд данських крон), про який Данія оголосила минулого тижня без уточнення деталей.

Видання зазначає, що ідея нових 15 танків Т-72ЕА полягає в тому, що, на відміну від танків Leopard, вони можуть бути негайно включені до складу Збройних сил України.

Раніше Данія купила та передала 100 танків Leopard 1 у співпраці з Німеччиною та Нідерландами.

Перші танки Leopard були відправлені в липні, а 8 вересня Міноборони повідомило, що перші 10 танків відправлені в Україну, іще в дорозі.

Видання Avisendanmark інформує, що ці танки будуть закуплені за участю інших країн, проте міністр не називає яких саме.

"Це у співпраці з іншими країнами, які мають доступ до наявних у них танків", – каже Троелс Лунд Поульсен після прибуття на базу Рамштайн.

Відзначається, що Троелс Лунд Поульсен також вперше зустрінеться з новим міністром оборони України Рустемом Умєровим.

Він також повідомить про те, як проходить навчання українських пілотів F-16 на території Данії.