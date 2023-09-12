Танки, БМП, системи ППО та снаряди: Данія анонсувала трирічний пакет військової допомоги Україні
У міністерстві оборони Данії анонсували надання Україні нового пакета військової допомоги на суму 833 мільйони доларів, який включатиме танки, БМП, зенітні установки та боєприпаси
Про це повідомили у пресслужбі відомства.
Вся сума розподілена на три етапи: 617 мільйонів доларів цього року, 209 мільйонів — у 2024 році та 7 мільйонів — у 2025 році. Відповідний пакет стане 12 і найбільшим, що передала Данія від 24 лютого 2022 року.
"Для того, щоб Україна могла продовжувати захищатися від вторгнення РФ, надзвичайно важливо, аби такі країни, як Данія, підтримували військову та фінансову підтримку України. Зараз ми робимо це з найбільшим фінансовим внеском Данії нині під егідою групи країн, які регулярно зустрічаються на базі в Рамштайні", — зазначив глава МО Троелс Лунд Поульсен.
Пакет допомоги Україні ще має затвердити фінансовий комітет Данії.
- 8 вересня в Україну прибули перші 10 танків Leopard 1 німецького виробництва, які передала Данія.
- 6 вересня прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен відвідала Київ.
- 20 серпня Метте Фредеріксен заявила, що країна передасть Україні 19 винищувачів F-16. Раніше стало відомо, що українські пілоти розпочнуть навчання пілотування та обслуговування винищувачів F-16 у Данії вже у серпні цього року.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.45 Купівля 37.45Продаж 38.18
- EUR Купівля 40.32Продаж 41.31
- Актуальне
- Важливе