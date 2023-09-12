Танки, БМП, системи ППО та снаряди: Данія анонсувала трирічний пакет військової допомоги Україні

Про це повідомили у пресслужбі відомства.

Вся сума розподілена на три етапи: 617 мільйонів доларів цього року, 209 мільйонів — у 2024 році та 7 мільйонів — у 2025 році. Відповідний пакет стане 12 і найбільшим, що передала Данія від 24 лютого 2022 року.

"Для того, щоб Україна могла продовжувати захищатися від вторгнення РФ, надзвичайно важливо, аби такі країни, як Данія, підтримували військову та фінансову підтримку України. Зараз ми робимо це з найбільшим фінансовим внеском Данії нині під егідою групи країн, які регулярно зустрічаються на базі в Рамштайні", — зазначив глава МО Троелс Лунд Поульсен.

Пакет допомоги Україні ще має затвердити фінансовий комітет Данії.