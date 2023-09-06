Премʼєр-міністерка Данії прибула до Києва

Ердоган після розмови з Путіном: Немає жодної обнадійливої перспективи миру в Україні

"Що взагалі в голові робиться?": Розповідь офіцера НГУ про полоненого льотчика РФ, який просив повернути йому іконки, після того, як розбомбив церкву