Премʼєр-міністерка Данії прибула до Києва
У середу, 6 вересня, до української столиці прибула прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен. Наразі вона виступає в парламенті
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
"В парламенті виступає премʼєр-міністерка Данії Метте Фредеріксен. Дякую за F-16", - написав він.
Фото: Ярослав Железняк / телеграм
- Крім того, українські ЗМІ повідомляли, що з офіційним візитом до Києва прибув державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен.
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