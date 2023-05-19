Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Під час візиту до Лісабона міністр закордонних справ України Дмитро Кліва зустрівся з міністром закордонних справ Жоау Гомешем Кравінью та міністеркою оборони Еленою Каррейрас та висловив вдячність уряду Португалії за рішення приєднатися до авіаційної коаліції шляхом тренування українських пілотів та механіків на бойових літаках західного типу.

"Португалія продемонструвала лідерство, долучившись до танкової коаліції. Враховуючи інтенсифікацію російських ракетних обстрілів українських міст і сіл, критично важливо, аби Україна мала спроможність скинути Росію з українського неба", - зазначив Кулеба.

Португальська сторона також підтвердила готовність і надалі підтримувати Україну на шляху до членства в ЄС.

Зазначається, що глави МЗС України та Португалії скоординували позиції в контексті підготовки до саміту НАТО у Вільнюсі. А Кулеба підкреслив важливість ухвалення лідерами Альянсу політичного рішення про визначення алгоритму вступу України в НАТО.

Також про готовність тренувати українських пілотів на F-16 заявили в міністерстві оборони Данії.

"Данія працює над цим разом із близькими союзниками.Данія готова підтримати це. Ми будемо разом із близькими союзниками працювати над деталями в пріоритетному порядку", - йдеться у заяві міністерства.