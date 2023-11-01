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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Пентагон назвав орієнтовні терміни навчання пілотів ЗСУ на F-16

Пентагон назвав орієнтовні терміни навчання пілотів ЗСУ на F-16

1 листопада, 2023 середа
05:49
Війна з Росією F-16

Навчання українських пілотів на винищувачах F-16 в Аризоні (США) залежить від індивідуальних навичок бійців і може тривати від 5 до 9 місяців

Про це сказав речник Пентагону, бригадний генерал Патрік Райдер під час брифінгу.

"Наразі ми очікуємо, що завершення навчання залежатиме від індивідуальних навичок самих пілотів, але ми можемо оцінити терміни приблизно у 5-9 місяців, щоб вони завершили навчання", - сказав Райдер.

Винищувачі F-16 для України: що відомо

21 травня президент США Джо Байден схвалив навчання українців на F-16. Володимир Зеленський запевнив, що Україна не використовуватиме ці літаки, аби бити по території РФ. 

У липні голова МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що перші винищувачі F-16, ймовірно, будуть літати в небі України до кінця березня 2024 року. 

У Данії зазначили, що поставлять Україні 19 літаків за умови невикористання їх на території РФ. Відомо, що перша група пілотів уже розпочала навчання на F-16 у Данії. Нідерланди нададуть нашій країні 42 винищувачі. Водночас Норвегія надасть Україні F-16, але точна їхня кількість невідома.

15 вересня Бельгія приєдналася до навчання українських пілотів на F-16. Попередньо у міноборони Бельгії заявили, що не нададуть Україні винищувачі F-16, проте згодом в уряді припустили передачу Україні кількох F-16 наступного року У 2024 році Нідерланди планують передати Україні першу партію винищувачів F-16.

11 жовтня міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен заявив, що країна зможе передати Україні перші F-16 вже у березні-квітні 2024 року.

12 жовтня стало відомо, що Нідерланди відправлять F-16 до Румунії, де українські пілоти почнуть тренування вже за кілька тижнів.

26 жовтня українські пілоти розпочали льотну підготовку на винищувачах F-16 на авіабазі в штаті Аризона у США

Пентагон
ЗСУ
F-16
Військові новини
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