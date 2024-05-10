Штурмували позиції ЗСУ на Донеччині: серед трьох підозрюваних бойовик, який воював проти сил АТО
Служба безпеки України оголосила підозру трьом бойовикам, які намагались прорвати оборону ЗСУ на Донецькому напрямку. Серед фігурантів - мешканець Криму, який воював на боці окупанта проти сил АТО
Про це повідомляє СБУ.
Зазначено, що підозрювані брали участь у регулярних штурмах росіян позицій ЗСУ на Донеччині у складі угруповань Південного військового округу РФ.
Перший фігурант є мешканцем тимчасово окупованого Криму, який з 2014 року воював проти сил АТО поблизу Савур-Могили. Він був залучений до складу угруповання РФ на початку повномасштабної війни та брав участь у захопленні лівобережної Херсонщини.
"Тоді він обстрілював з гранатомета АГС-17 позиції ЗСУ в районі Нової Каховки. Згодом його призначили командиром відділення російських військ і перекинули на Донеччину для штурму оборонних ліній під селищем Старомайорське", - розповідають у СБУ.
Інші два бойовики з тимчасово окупованої частини Луганщини вступили до 123-ї окремої мотострілецької бригади військ РФ торік. Один з них воював проти ЗСУ до повномасштабної війни.
Зазначається, що затримані захоплювали населені пункти Луганської області, а згодом - атакували позиції Сил оборони на Сіверському напрямку.
Усіх трьох чоловіків ЗСУ взяли в полон наприкінці квітня 2024 року - під час боєзіткнень поблизу селищ Берестове та Старомайорське.
"Наразі слідчі Служби безпеки повідомили полоненим про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: чч. 1, 2 ст. 111 (державна зрада); ч. 7 ст. 111-1 (добровільна участь громадянина України в незаконних збройних чи воєнізованих формуваннях, створених на тимчасово окупованій території, та/або в збройних формуваннях держави-агресора)", - резюмують у СБУ.
Фігурантам загрожує довічне позбавлення волі.
Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- 10 травня Служба безпеки повідомила про підозру жителю Кіровоградщини, який пішов на співпрацю з російським ворогом та планував ракетний удар по залізничних ешелонах ЗСУ.
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