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Готував ракетний удар по залізничних ешелонах ЗСУ: житель Кіровоградщини отримав підозру

10 травня, 2024 п'ятниця
10:18
Кримінал
Зміст

Служба безпеки повідомила про підозру жителю Кіровоградщини, який пішов на співпрацю з російським ворогом та планував ракетний удар по залізничних ешелонах ЗСУ

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Підозрюваним виявився мешканець Кропивницького. Для виконання завдання він намагався встановити вебкамеру поблизу одного з мостів, щоб зафіксувати графіки переміщення військових ешелонів.

"У разі виявлення рухомих складів ЗСУ фігурант мав у режимі онлайн передати їхні координати агресору для підготовки прицільного удару по залізничній гілці", - йдеться у повідомленні СБУ.

Наразі слідчі СБУ повідомили чоловіку про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану). Йому загрожує до 12 років тюрми.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • Служба безпеки затримала агентурну групу російської ФСБ, яка готувала масовані авіаудари по Україні напередодні Великодня. Учасникам загрожує довічне ув'язнення.
Теги:
Україна
СБУ
Війна з Росією
Кропивницький
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