Готував ракетний удар по залізничних ешелонах ЗСУ: житель Кіровоградщини отримав підозру

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Підозрюваним виявився мешканець Кропивницького. Для виконання завдання він намагався встановити вебкамеру поблизу одного з мостів, щоб зафіксувати графіки переміщення військових ешелонів.

"У разі виявлення рухомих складів ЗСУ фігурант мав у режимі онлайн передати їхні координати агресору для підготовки прицільного удару по залізничній гілці", - йдеться у повідомленні СБУ.

Наразі слідчі СБУ повідомили чоловіку про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану). Йому загрожує до 12 років тюрми.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.