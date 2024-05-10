Готував ракетний удар по залізничних ешелонах ЗСУ: житель Кіровоградщини отримав підозру
Служба безпеки повідомила про підозру жителю Кіровоградщини, який пішов на співпрацю з російським ворогом та планував ракетний удар по залізничних ешелонах ЗСУ
Про це повідомляє пресцентр СБУ.
Підозрюваним виявився мешканець Кропивницького. Для виконання завдання він намагався встановити вебкамеру поблизу одного з мостів, щоб зафіксувати графіки переміщення військових ешелонів.
"У разі виявлення рухомих складів ЗСУ фігурант мав у режимі онлайн передати їхні координати агресору для підготовки прицільного удару по залізничній гілці", - йдеться у повідомленні СБУ.
Наразі слідчі СБУ повідомили чоловіку про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану). Йому загрожує до 12 років тюрми.
Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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