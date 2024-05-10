Американські вчені попередили про найсильнішу за 20 років геомагнітну бурю: як це вплине на Землю
Науковці з американського Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA) попередили про надзвичайно сильну геомагнітну бурю, що може спричинити північне сяйво й порушити зв'язок цими вихідними
Про це повідомляє Assosiated Press.
Національне управління океанічних і атмосферних досліджень уперше за останні 20 років оголосило рідкісне геомагнітне штормове попередження. Геомагнітна буря розпочнеться у п'ятницю і триватиме всі вихідні.
За даними NOAA, з середи на Сонці відбулися потужні спалахи, що призвели до п'яти викидів плазми, здатних вивести з ладу супутники на орбіті та електромережі на Землі. Кожен викид КВМ може містити мільярди тонн сонячної плазми.
У NOAA припускають, що спалахи пов'язані з сонячною плямою, яка в 16 разів перевищує діаметр Землі. Учені називають це надзвичайною подією.
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У неділю, 5 травня, науковці з NOAA зафіксували одні з найпотужніших спалахів на Сонці, плив яких відчули навіть на Землі.
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