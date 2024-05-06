Американські вчені зафіксували спалахи на Сонці: які наслідки для Землі

Про це повідомляє Science Alert.

За даними NOAA, 5 травня з активного скупчення сонячних плям AR 3663 відбулися спалахи X1.3 і X1.2. Кожен спалах спричиняв радіозатемнення на Землі. Якщо спалахи супроводжувулись корональними викидами маси (КВМ), Землю очікують геомагнітні бурі. Ще одним наслідком може бути полярне сяйво.

Однак Метеорологічна служба Великої Британії зазначає, що очевидних викидів, спрямованих на Землю, не спостерігалося. Хоча існує імовірність, що ці викиди просто не момітили, оскільки технологія коронографів, яка використовується для спостереження КВМ, наразі або недоступна, або обмежена.

Наразі на стороні Сонця, зверненій до Землі, існує дев'ять скупчень сонячних плям, або регіонів, з більш ніж 150 сонячними плямами між ними. AR 3663 - найактивніша. Вона з'явилася 30 квітня і вже випустила 14 спалахів М-класу і 3 спалахи Х-класу - другі за кількістю і найпотужніші спалахи, які може виробляти Сонце.

Вчені прогнозують, що в цьому регіоні з'являться ще спалахи М-класу і, можливо, ще один або два Х-класу, перш ніж Сонце обернеться на дальній бік, подалі від Землі.

Викиди рентгенівського та ультрафіолетового світла, пов'язані з цими спалахами, можуть пронизувати іоносферу Землі з боку, освітленого Сонцем, спричиняючи тимчасове відключення радіозв'язку.

Коли КВМ досягає Землі, він вдаряється в магнітосферу планети, що спричиняє виникнення електричних струмів, які можуть протікати через електромережі, спричиняючи коливання і відключення електроенергії.

Струми, що генеруються на низькій навколоземній орбіті, можуть впливати на супутники, вимагаючи корекції курсу, а також на радіо- та навігаційні сигнали.

Учені стверджують, що наразі не прогнозується жодних геомагнітних бур, пов'язаних з двома спалахами 5 травня, але є загроза виникнення геомагнітної бурі від попереднього сонячного спалаху, який невдовзі має вдарити по Землі.

Спалах Х1.6 стався 3 травня, а 6 травня очікується помірна геомагнітна буря, яка спричинить коливання в електромережі, супутниковий опір і згасання радіосигналів у високих широтах.

Полярне сяйво, як зазначає NOAA, "можна буде побачити на території від Нью-Йорка до штату Вісконсін і Вашингтона".