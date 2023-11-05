У небі над Україною полярне сяйво: астроном пояснив рідкісне явище
Увечері неділі, 5 листопада, українці в деяких регіонах могли побачити рідкісне явище - полярне сяйво. Це могло статися через геомагнітну бурю
Про це пише астроном Володимир Кажанов.
"Сталася потужна геомагнітна буря, пов'язана з бомбардуванням нашої планети викидом корональної маси, що стався на Сонці кілька днів тому", - йдеться у повідомленні.
За словами астронома, це явище буде повторюватися у майбутньому. Але спрогнозувати точний час і дату цього складно.
Кажанов зазначає, що варто дивитися в північну сторону неба: "Якщо є можливість, знайдіть місце для спостереження, без світлового забруднення, подалі від ліхтарів вуличного освітлення і високих дерев чи будинків. Бажано, що б був вид на обрій".
- Востаннє незвичне небесне явище, схоже на північне сяйво, фіксували в Україні в ніч на 24 квітня.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.28 Купівля 37.28Продаж 37.84
- EUR Купівля 39.54Продаж 40.43
- Актуальне
- Важливе