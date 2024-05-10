Лукашенко звільнив з посади начальника генштабу Білорусі
Самопроголошений президент Олександр Лукашенко у п'ятницю, 10 травня, звільнив Віктора Гулевича з посади начальника генштабу Білорусі
Про це інформує білоруське пропагандистське агенство БелТа, посилаючись на підписаний Лукашенком указ.
"Генерал-майора Віктора Гулевича звільнено з посади начальника Генерального штабу Збройних Сил - першого заступника міністра оборони", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що його звільнили з військової служби в запас за віком із правом носіння військової форми одягу і знаків розрізнення.
Віктор Гулевич був призначений начальником генштабу Білорусі - першим заступником міністра оборони 11 березня 2021 року.
- Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 2 квітня заявив, що його країна готується до війни - там триває підсилення оборонної готовності.
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