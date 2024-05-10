Лукашенко звільнив з посади начальника генштабу Білорусі

Про це інформує білоруське пропагандистське агенство БелТа, посилаючись на підписаний Лукашенком указ.

"Генерал-майора Віктора Гулевича звільнено з посади начальника Генерального штабу Збройних Сил - першого заступника міністра оборони", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що його звільнили з військової служби в запас за віком із правом носіння військової форми одягу і знаків розрізнення.

Віктор Гулевич був призначений начальником генштабу Білорусі - першим заступником міністра оборони 11 березня 2021 року.