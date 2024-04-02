Лукашенко заявив, що Білорусь готується до війни
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко у вівторок, 2 квітня, заявив, що його країна готується до війни - там триває підсилення оборонної готовності
Про це він сказав під час робочої поїздки до Гродна, інформує БЕЛТА.
Зазначається, що Лукашенко взяв участь у церемонії закладання капсули із посланням нащадкам на місці будівництва нової міської лікарні у Гродно. Він зазначив, що цей захід можна розцінювати як послання сусіднім з Білоруссю країнам.
"Ми ж зараз теж копаємо землю, як і вони, зовсім поряд з кордоном. Тільки цілі у нас зовсім різні. Там риють окопи, траншеї проти танків та іншого, збільшують витрати на ударні озброєння. А ми тут дві третини бюджету регіону направляємо на соціальну сферу - охорона здоров'я, освіта, культура, спорт і так далі. Ми хочемо побудувати своє мирне майбутнє. Ми налаштовані лише на творення", - наголосив очільник Білорусі.
Лукашенко висловив переконання, що Білорусь не хоче воювати, але все ж готується до війни.
"Нікому не вірте, що ми хочемо воювати. Ми готуємося до війни, я про це говорю відверто. "Хочеш миру - готуйся до війни" - не я це вигадав. Це дуже правильно сказано", - сказав він.
За словами самопроголошеного президента, у Білорусі триває необхідна підготовка відповідних підрозділів, у війська постачають різні види озброєнь і техніки.
"Якщо з недружніх країн хтось підвиває і критикує нас, знайте: ми робимо правильно. Якщо там нас почнуть хвалити, біда. Нам не треба комусь загрожувати. Ми не хочемо чужої землі. Нам цю дай боже обробити", - сказав білоруський лідер.
- Цього ж дня у Білорусі розпочалися навчання сил територіальної оборони у регіонах, що межують з Україною, Литвою та Польщею.
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