Лукашенко заявив, що Білорусь готується до війни

Про це він сказав під час робочої поїздки до Гродна, інформує БЕЛТА.

Зазначається, що Лукашенко взяв участь у церемонії закладання капсули із посланням нащадкам на місці будівництва нової міської лікарні у Гродно. Він зазначив, що цей захід можна розцінювати як послання сусіднім з Білоруссю країнам.

"Ми ж зараз теж копаємо землю, як і вони, зовсім поряд з кордоном. Тільки цілі у нас зовсім різні. Там риють окопи, траншеї проти танків та іншого, збільшують витрати на ударні озброєння. А ми тут дві третини бюджету регіону направляємо на соціальну сферу - охорона здоров'я, освіта, культура, спорт і так далі. Ми хочемо побудувати своє мирне майбутнє. Ми налаштовані лише на творення", - наголосив очільник Білорусі.

Лукашенко висловив переконання, що Білорусь не хоче воювати, але все ж готується до війни.

"Нікому не вірте, що ми хочемо воювати. Ми готуємося до війни, я про це говорю відверто. "Хочеш миру - готуйся до війни" - не я це вигадав. Це дуже правильно сказано", - сказав він.

За словами самопроголошеного президента, у Білорусі триває необхідна підготовка відповідних підрозділів, у війська постачають різні види озброєнь і техніки.

"Якщо з недружніх країн хтось підвиває і критикує нас, знайте: ми робимо правильно. Якщо там нас почнуть хвалити, біда. Нам не треба комусь загрожувати. Ми не хочемо чужої землі. Нам цю дай боже обробити", - сказав білоруський лідер.