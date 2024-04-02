Білорусь розпочала військові навчання біля кордонів з Україною, Польщею і Литвою

Про це йдеться у повідомленні пресслужби міністерства оборони Білорусі.

Так, у рамках комплексної перевірки територіальної оборони Гомельської області у період з 2 по 4 квітня під керівництвом військового комісара Гомельської області буде проведено командно-штабне навчання із силами територіальної оборони Рогачівського та Кормянського районів.

Зазначається, що мета навчань - оцінити готовність посадових осіб військових частин територіальних військ до виконання навчально-бойових завдань, удосконалювати навички офіцерів запасу у керівництві підлеглими, а також навчити особовий склад виконання своїх обов'язків при вирішенні завдань територіальної оборони.

Аналогічні заняття з 2 по 4 квітня відбудуться у Воронівському районі Гродненської області.

"Під час навчання планується відпрацювати питання охорони та оборони об'єкта територіальної оборони, а також участі у забезпеченні заходів військового стану із залученням добровольців народного ополчення", - зазначили у пресслужбі білоруського відомства.

Також у міноборони Білорусі розповіли, що у період з 2 по 26 квітня під керівництвом голови Вілейського райвиконкому Мінської області пройде навчальний збір із військовозобов'язаними територіальними військами.

"У рамках збору відбудеться прийом військовозобов'язаних територіальних військ та їх всебічне забезпечення із залученням місцевої бази мобілізаційного розгортання", - пояснили у міністерстві.

Крім того, в ході збору планується здійснити підготовку військовозобов'язаних до виконання завдань відповідно до військово-облікових спеціальностей та посадового призначення, відновлення навичок командного складу штабів району та батальйону територіальних військ в управлінні підлеглими, а також відпрацювання питань формування, підготовки та застосування загону народного ополчення.