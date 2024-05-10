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Головна Світ Литовські прикордонники не пропустили з Білорусі вагон з намальованим знаком "Z"

Литовські прикордонники не пропустили з Білорусі вагон з намальованим знаком "Z"

10 травня, 2024 п'ятниця
18:43
Світ окупаційна символіка
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На одному з литовських прикордонних пунктів пропуску від вантажного потягу, що прямував з Білорусі до Калінінградської області Росії, був відчеплений вагон з маркуванням "Z", що використовується армією РФ

Про це повідомляє LRT.

Інцидент стався на залізничному прикордонному контрольно-пропускному пункті "Кена".

За даними видання, вантажний потяг прибув з Білорусі близько 14:00, під час огляду прикордонники помітили, що один з вагонів був пофарбований у сірий колір з розпізнавальним знаком "Z".

Як повідомили в Державній прикордонній службі Литви, вагон відчепили від потяга і відмовили у в'їзді до країни.

Прикордонники попередили про можливі порушення громадського порядку та провокації, пов'язані з російською військовою агресією.

  • 7 травня повідомлялось, що Нідерланди збережуть військову присутність у Литві в рамках зведеного батальйону НАТО передового базування до кінця 2026 року для стримування Росії.
Теги:
Росія
Білорусь
Литва
Війна з Росією
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