Литовські прикордонники не пропустили з Білорусі вагон з намальованим знаком "Z"
На одному з литовських прикордонних пунктів пропуску від вантажного потягу, що прямував з Білорусі до Калінінградської області Росії, був відчеплений вагон з маркуванням "Z", що використовується армією РФ
Про це повідомляє LRT.
Інцидент стався на залізничному прикордонному контрольно-пропускному пункті "Кена".
За даними видання, вантажний потяг прибув з Білорусі близько 14:00, під час огляду прикордонники помітили, що один з вагонів був пофарбований у сірий колір з розпізнавальним знаком "Z".
Як повідомили в Державній прикордонній службі Литви, вагон відчепили від потяга і відмовили у в'їзді до країни.
Прикордонники попередили про можливі порушення громадського порядку та провокації, пов'язані з російською військовою агресією.
- 7 травня повідомлялось, що Нідерланди збережуть військову присутність у Литві в рамках зведеного батальйону НАТО передового базування до кінця 2026 року для стримування Росії.
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