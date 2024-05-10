Литовські прикордонники не пропустили з Білорусі вагон з намальованим знаком "Z"

Про це повідомляє LRT.

Інцидент стався на залізничному прикордонному контрольно-пропускному пункті "Кена".

За даними видання, вантажний потяг прибув з Білорусі близько 14:00, під час огляду прикордонники помітили, що один з вагонів був пофарбований у сірий колір з розпізнавальним знаком "Z".

Як повідомили в Державній прикордонній службі Литви, вагон відчепили від потяга і відмовили у в'їзді до країни.

Прикордонники попередили про можливі порушення громадського порядку та провокації, пов'язані з російською військовою агресією.