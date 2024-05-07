Стримування Росії: Нідерланд продовжать військову присутність у Литві до кінця 2026 року

Про це повідомив Укрінформ із посиланням на Міноборони Нідерландів.

"Нідерланди продовжать військову присутність у Литві в межах зусиль НАТО до кінця 2026 року для стримування Росії", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що про це міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен листом поінформувала Палату представників.

Максимальна кількість нідерландських військових, які беруть участь у місії посиленої передової присутності, - 350.

"Це важливий сигнал нашим союзникам та Росії. Наші солдати роблять тут вирішальний внесок у стримування та оборону. Разом ми забезпечимо безпеку Європи", - наголосила Оллонгрен.

Нідерланди беруть участь у зведеному батальйоні під командуванням Німеччини з 9 лютого 2017 року. Попереднє рішення про продовження місії ухвалювалося у 2021 році. Окрім Нідерландів, участь у ній беруть Німеччина (560 військових), Бельгія (200), Норвегія (140) і Чехія (36).