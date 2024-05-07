Стримування Росії: Нідерланд продовжать військову присутність у Литві до кінця 2026 року
Нідерланди збережуть військову присутність у Литві в рамках зведеного батальйону НАТО передового базування до кінця 2026 року
Про це повідомив Укрінформ із посиланням на Міноборони Нідерландів.
"Нідерланди продовжать військову присутність у Литві в межах зусиль НАТО до кінця 2026 року для стримування Росії", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що про це міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен листом поінформувала Палату представників.
Максимальна кількість нідерландських військових, які беруть участь у місії посиленої передової присутності, - 350.
"Це важливий сигнал нашим союзникам та Росії. Наші солдати роблять тут вирішальний внесок у стримування та оборону. Разом ми забезпечимо безпеку Європи", - наголосила Оллонгрен.
Нідерланди беруть участь у зведеному батальйоні під командуванням Німеччини з 9 лютого 2017 року. Попереднє рішення про продовження місії ухвалювалося у 2021 році. Окрім Нідерландів, участь у ній беруть Німеччина (560 військових), Бельгія (200), Норвегія (140) і Чехія (36).
- Також напередодні канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що у разі можливої агресії РФ Німеччина готова допомагати країнам Балтії захищатися.
- Окрім цього Нідерланди мають намір почати передачу винищувачів F-16 Україні цієї осені, слідом за Данією, яка планує поставки влітку.
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