Безпека, оборона, Україна: прем'єри країн Балтії провели переговори з Шольцом

Про це повідомляє LSM.

Шольц сьогодні прибув до Риги і зустрівся з прем'єр-міністром Латвії Евікою Силінею та главами урядів Литви та Естонії - Інгрідою Шимоніте та Естонії Каєю Каллас.

За його словами, рішучість Німеччини підтверджується розміщенням підрозділу Бундесверу в Литві та винищувачами ВПС Німеччини, які патрулюють повітряний простір регіону.

"Це демонструє готовність Німеччини та НАТО захищати територію альянсу проти будь-якої агресії. Наші військові роблять значний внесок у цей процес. Тому що безпека наших балтійських союзників це і наша безпека. Німеччина сповнена рішучості захищати кожен квадратний сантиметр території наших союзників, і я хочу на цьому наголосити тут. Напад на вас був би нападом на всіх нас, і це не має статися. Тому ми ухвалили багато далекосяжних рішень і зробили висновки", - сказав О. Шольц.

Усі три прем'єри країн Балтії під час зустрічі із Шольцом обговорювали питання, пов'язані з безпекою, обороною та підтримкою України.

Пізніше, під час прес-конференції, на запитання щодо підтримки України та конкретно про можливість відправлення їй далекобійних ракет Taurus Шольц недвозначної відповіді не дав, зазначивши: !Нам важливо, щоб ми діяли всі разом, щоб забезпечити підтримку. Тому ми також розширили виробництво боєприпасів та працюємо над збільшенням потужностей у Німеччині. Ми підтримуємо і ініціативу Чехії (щодо закупівлі боєприпасів для України, - ред.) паралельно зі своїми власними заходами, щоб за межами Європи купувати зброю, артилерію, снаряди".

"Дуже важливо, щоб наша військова індустрія посилювала не лише підтримку Україні, що сьогодні є першим пріоритетом, а й зміцнювала спільний простір безпеки Європи та зміцнювала себе. Тому що Латвія (і, гадаю, країни Балтії) віддала Україні досить багато свого військового потенціалу, можна сказати, навіть понад можливості, і зрозуміло, що нам треба думати про те, як нам наповнити наші склади та зміцнити самих себе та загалом підняти на новий рівень нашої обороноздатності", - сказала Силінія