"Везу хороші новини про допомогу": до Києва приїхала президентка Словаччини Чапутова
10 травня до Києва з прощальним візитом приїхала президентка Словаччини Зузана Чапутова. Це її третій візит в Україну під час широкомасштабної війни
Про це повідомляє речник президента Словаччини Мартін Стрізінец, передає TASR.
Зазначається, що з міркувань безпеки інформація про її подальшу програму буде опублікована пізніше.
"Сьогодні я прибула до Києва з прощальним візитом. Я тут уже вчетверте за час своєї роботи, втретє - під час війни. Я тут ще й тому, що везу хороші новини про допомогу Словаччини Україна", – зазначила Чапутова.
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У зв'язку з завершенням терміну повноважень президента вона відвідує різні країни з прощальним візитом.
- За оцінками політологів, ситуація в Словацькій Республіці наразі нагадує стан справ у Грузії. В обох країнах уряди займають проросійську позицію, а президентки (і в Грузії, і в Словаччині це жінки), намагаються провадити проукраїнську діяльність.
- Президентські повноваження Сузанни Чапутової спливають 2024 року.
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