"Везу хороші новини про допомогу": до Києва приїхала президентка Словаччини Чапутова

Про це повідомляє речник президента Словаччини Мартін Стрізінец, передає TASR.

Зазначається, що з міркувань безпеки інформація про її подальшу програму буде опублікована пізніше.

"Сьогодні я прибула до Києва з прощальним візитом. Я тут уже вчетверте за час своєї роботи, втретє - під час війни. Я тут ще й тому, що везу хороші новини про допомогу Словаччини Україна", – зазначила Чапутова.

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У зв'язку з завершенням терміну повноважень президента вона відвідує різні країни з прощальним візитом.