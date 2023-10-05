Президент Словаччини після виборів оголосила про припинення військової допомоги Україні
Президентка Словаччини Зузана Чапутова виступила проти надання нового пакета військової допомоги Україні у зв’язку з результатом парламентських виборів, де перемогла антиукраїнська партія Smer-SD експрем’єра Роберта Фіцо
Про це повідомляє видання Dennik N.
Журналістам стало відомо, що словацьке Міністерство оборони розглядає можливість надання Україні чергового пакета військової допомоги.
Її могли б передати ще під час головування технократичного уряду Людовіта Одора, але президентка Зузана Чапутова, яка є політично відповідальною за кабінет міністрів, виступає проти такого плану.
У коментарі Dennik N речник Чапутової Мартін Стрижинець пояснив, що вона таким чином "поважає результати демократичних виборів", переможець яких Smer-SD обіцяв виборцям "не давати Україні жодного патрона".
Президентка Словаччини вважає, що ігнорування цієї позиції Smer-SD та "деяких інших" партій "створило б прикрий прецедент на майбутнє".
Що відомо про вибори у Словаччині
9 квітня правоохоронці в Словаччині закрили кримінальну справу проти Роберта Фіцо за публікацію відео передачі Україні системи ППО С-300.
Пізніше Роберт Фіцо заявив, що хоче скасувати військову та політичну підтримку України
30 вересня у Словаччині відбулися парламентські вибори, де однією з передових партій стала "Смер" Роберта Фіцо, яка має проросійську орієнтацію.
Згідно з результатами майже з усіх виборчих дільниць, які підраховані станом на ранок 1 жовтня, на парламентських виборах у Словаччині перемагає партія Роберта Фіцо "Смер".
2 жовтня Роберт Фіцо після перемоги партії "Смер" на парламентських виборах ініціював мирні переговори щодо України.
МЗС Словаччини звинуватило Росію у втручанні в парламентські вибори та викликала співробітника російського посольства після зауважень РФ щодо "американського сліду" в країні.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.45 Купівля 37.45Продаж 38.15
- EUR Купівля 39.68Продаж 40.7
- Актуальне
- Важливе