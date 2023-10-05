Президент Словаччини після виборів оголосила про припинення військової допомоги Україні

Про це повідомляє видання Dennik N.

Журналістам стало відомо, що словацьке Міністерство оборони розглядає можливість надання Україні чергового пакета військової допомоги.

Її могли б передати ще під час головування технократичного уряду Людовіта Одора, але президентка Зузана Чапутова, яка є політично відповідальною за кабінет міністрів, виступає проти такого плану.

У коментарі Dennik N речник Чапутової Мартін Стрижинець пояснив, що вона таким чином "поважає результати демократичних виборів", переможець яких Smer-SD обіцяв виборцям "не давати Україні жодного патрона".

Президентка Словаччини вважає, що ігнорування цієї позиції Smer-SD та "деяких інших" партій "створило б прикрий прецедент на майбутнє".

Що відомо про вибори у Словаччині

9 квітня правоохоронці в Словаччині закрили кримінальну справу проти Роберта Фіцо за публікацію відео передачі Україні системи ППО С-300.

Пізніше Роберт Фіцо заявив, що хоче скасувати військову та політичну підтримку України

30 вересня у Словаччині відбулися парламентські вибори, де однією з передових партій стала "Смер" Роберта Фіцо, яка має проросійську орієнтацію.

Згідно з результатами майже з усіх виборчих дільниць, які підраховані станом на ранок 1 жовтня, на парламентських виборах у Словаччині перемагає партія Роберта Фіцо "Смер".

2 жовтня Роберт Фіцо після перемоги партії "Смер" на парламентських виборах ініціював мирні переговори щодо України.

МЗС Словаччини звинуватило Росію у втручанні в парламентські вибори та викликала співробітника російського посольства після зауважень РФ щодо "американського сліду" в країні.