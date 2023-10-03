Неприпустиме втручання: Словаччина звинуватила Росію у спробі впливу на результати виборів
Словаччина звинуватила Росію у втручанні в парламентські вибори та викликала співробітника російського посольства після зауважень РФ щодо "американського сліду" в країні
Про це повідомляє AFP.
Перед парламентськими виборами глава зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін назвав партію "Прогресивна Словаччина" "проксі США" та заявив, що Вашингтон нібито "збільшив своє втручання у внутрішньополітичну ситуацію в Словаччині".
"Ми вважаємо таку навмисно поширену дезінформацію неприпустимим втручанням Російської Федерації у виборчий процес у Словацькій Республіці", - йдеться в заяві МЗС Словаччини.
У відповідь на це Міністерство закордонних справ у Братиславі у понеділок викликало співробітника російського посольства та закликало Москву "припинити дезінформаційну діяльність, спрямовану проти Словаччини".
"Міністерство висловлює рішучий протест проти неправдивої заяви російської розвідки, яка ставить під сумнів чесність вільних і демократичних виборів у Словаччині", - йдеться в заяві.
Що відомо про вибори у Словаччині
9 квітня правоохоронці в Словаччині закрили кримінальну справу проти Роберта Фіцо за публікацію відео передачі Україні системи ППО С-300.
Пізніше Роберт Фіцо заявив, що хоче скасувати військову та політичну підтримку України
30 вересня у Словаччині відбулися парламентські вибори, де однією з передових партій стала "Смер" Роберта Фіцо, яка має проросійську орієнтацію.
Згідно з результатами майже з усіх виборчих дільниць, які підраховані станом на ранок 1 жовтня, на парламентських виборах у Словаччині перемагає партія Роберта Фіцо "Смер".
2 жовтня Роберт Фіцо після перемоги партії "Смер" на парламентських виборах ініціював мирні переговори щодо України.
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