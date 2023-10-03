Неприпустиме втручання: Словаччина звинуватила Росію у спробі впливу на результати виборів

Про це повідомляє AFP.

Перед парламентськими виборами глава зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін назвав партію "Прогресивна Словаччина" "проксі США" та заявив, що Вашингтон нібито "збільшив своє втручання у внутрішньополітичну ситуацію в Словаччині".

"Ми вважаємо таку навмисно поширену дезінформацію неприпустимим втручанням Російської Федерації у виборчий процес у Словацькій Республіці", - йдеться в заяві МЗС Словаччини.

У відповідь на це Міністерство закордонних справ у Братиславі у понеділок викликало співробітника російського посольства та закликало Москву "припинити дезінформаційну діяльність, спрямовану проти Словаччини".

"Міністерство висловлює рішучий протест проти неправдивої заяви російської розвідки, яка ставить під сумнів чесність вільних і демократичних виборів у Словаччині", - йдеться в заяві.

Що відомо про вибори у Словаччині

9 квітня правоохоронці в Словаччині закрили кримінальну справу проти Роберта Фіцо за публікацію відео передачі Україні системи ППО С-300.

Пізніше Роберт Фіцо заявив, що хоче скасувати військову та політичну підтримку України

30 вересня у Словаччині відбулися парламентські вибори, де однією з передових партій стала "Смер" Роберта Фіцо, яка має проросійську орієнтацію.

Згідно з результатами майже з усіх виборчих дільниць, які підраховані станом на ранок 1 жовтня, на парламентських виборах у Словаччині перемагає партія Роберта Фіцо "Смер".

2 жовтня Роберт Фіцо після перемоги партії "Смер" на парламентських виборах ініціював мирні переговори щодо України.