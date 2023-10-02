Фіцо після перемоги своєї партії на виборах у Словачччині ініціював мирні перемговори щодо України
Колишній прем'єр Словаччини Роберт Фіцо після пермоги партії "Смер" на парламентських виборах ініціював мирні переговори щоди України
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Події в Україні - це велика трагедія для всіх нас. Якщо нашій партії доручать формування уряду, ми зробимо все залежне від нас, щоб якнайшвидше організувати мирні переговори", - сказав Фіцо.
Водночас він додав, що у Словаччини наразі є і більш серйозні проблеми, ніж події в Україні.
Фіцо перед виборами виступав проти поставок озброєння Україні, заявляв про неефективність санкцій Заходу проти Росії та погрожував заблокувати вступ України в НАТО.
Що відомо про вибори у Словаччині
9 квітня правоохоронці в Словаччині закрили кримінальну справу проти Роберта Фіцо за публікацію відео передачі Україні системи ППО С-300.
Пізніше Роберт Фіцо заявив, що хоче скасувати військову та політичну підтримку України
30 вересня у Словаччині відбулися парламентські вибори, де однією з передових партій стала "Смер" Роберта Фіцо, яка має проросійську орієнтацію.
Згідно з результатами майже з усіх виборчих дільниць, які підраховані станом на ранок 1 жовтня, на парламентських виборах у Словаччині перемагає партія Роберта Фіцо "Смер".
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