У Словаччині проходять парламентські вибори: ліберали борються з антиукраїнською партією "Смер"

Про це повідомляє The Guardian.

Голова партії "Смер", 59-річний Роберт Фіцо, має проросійські погляди, що відрізняються від правоцентристської коаліції, яка правила в Словаччині після попередніх виборів 2020 року до її розвалу 2022 року та заміни тимчасовим урядом. Фіцо заявив, що не надасть "ще хоч одну кулю" Україні, щоб допомогти їй у боротьбі з російською агресією.

Він назвав санкції Заходу та ЄС проти РФ марними, і пообіцяв накласти вето на будь-яку заявку України на вступ до НАТО.

Фіцо є шанувальником автократичного лідера Угорщини Віктора Орбана і національно-консервативної польської партії "Право і справедливість". На мітингу цього тижня він заявив, що "війна завжди йде із заходу, а свобода і мир завжди приходять зі сходу".

BBC Україна повідомляє, що Фіцо вважає "наївними" сподівання на деокупацію захоплених РФ територій України, особливо Криму та повторює російські пропагандистські наративи.

"Я кажу це голосно і чітко і буду це робити: війна в Україні почалася не вчора і не минулого року. Вона почалася в 2014 році, коли українські нацисти і фашисти почали вбивати росіян на Донбасі і в Луганську", - заявив Фіцо на мітингу в місті Тополчани у серпні.

Він також проводив кампанію проти імміграції та прав ЛГБТК+, в результаті яких проти нього було розгорнуто кілька судових розслідувань. Тоді він погрожував звільнити слідчих Національного кримінального агентства та спеціального прокурора, який займається справами про корупцію.

Під час попередніх дебатів Фіцо прагнув уникнути зіткнень з опонентами, але аналітики вважають, що підтримка Орбана та потенційно інших націоналістичних лідерів могла посилити його різку політику, яка залежатиме від коаліції, яку "СМЕР" зможе сформувати у разі перемоги. Серед потенційних партнерів ультраправа партія "Республіка", яка складається з колишніх членів неонацистської народної партії "Наша Словаччина".

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Ліберальна партія PS на чолі з 39-річним випускником політології Оксфордського університету та віце-головою Європейського парламенту Міхалом Шимечкою заявили, що не підуть до уряду з екстремістами або Фіцо та провели прозахідну кампанію, обіцяючи «поглибити європейську співпрацю» і продовжувати допомагати Україні.

Інші партії, які, ймовірно, подолають планку в 5% для проходження до парламенту, включають партію "OLaNO", яка перемогла на виборах 2020 року, праву партію "Ми - сім’я", ліберальну "Свободу та солідарність", центристську партію "За народ, Республіку" та ультранаціоналістичну "Словацьку національну партію".

Виборчі дільниці відкрилися о 6 ранку за київським часом і закриються о 21:00, а остаточні результати будуть оприлюднені вранці 1 жовтня.