Фронт, потреби ЗСУ та гуманітарне розмінування: Зеленський зустрівся із міністром оборони Словаччини

Про це Зеленський повідомив у telegram.

"Серед головних тем – ситуація на фронті, першочергові потреби сил оборони України, гуманітарне розмінування та співпраця наших країн у цій галузі", - написав лідер держави.

Зеленський також подякував Словаччині за підтримку України у війні проти російських загарбників.