Фронт, потреби ЗСУ та гуманітарне розмінування: Зеленський зустрівся із міністром оборони Словаччини
У суботу, 30 вересня, президент України зустрівся із міністром оборони Словаччини Мартіном Скленаром. Лідери говорили про ситуацію на фронті та потреби української армії
Про це Зеленський повідомив у telegram.
"Серед головних тем – ситуація на фронті, першочергові потреби сил оборони України, гуманітарне розмінування та співпраця наших країн у цій галузі", - написав лідер держави.
Зеленський також подякував Словаччині за підтримку України у війні проти російських загарбників.
- Під час Форуму оборонних індустрій у суботу, 30 вересня, президент України Володимир Зеленський оголосив про створення Альянсу оборонних індустрій, до якого можуть приєднатися виробники зброї та військової техніки з усього світу.
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