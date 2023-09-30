Зеленський оголосив про створення Альянсу оборонних індустрій

Про це він заявив під час виступу.

"Сьогодні на цьому Форумі ми оголосимо про створення Альянсу оборонних індустрій - альянсу, який цінує міжнародне право та вміє працювати для реального захисту міжнародного права, безпеки. І я говорю не тільки про Україну, а про безпеку будь-якої нації у світі від будь-якої агресії", - сказав президент.

За його словами, Україна розробила відповідну базову декларацію, як основу Альянсу. До неї можуть приєднатись виробники зброї та військової техніки з усього світу, які "поділяють намір дати реальний захист від агресій у ризикованих умовах сучасності".

"Сьогодні на старті цю декларацію вже підписало 13 визначних компаній, які готові разом з Україною будувати новий арсенал вільного світу", - зазначив Зеленський.

Крім того, голова держави оголосив про розробку спеціального економічного режиму для оборонно-промислового комплексу.

"Щоб дати всі можливості реалізувати свій потенціал кожній компанії, яка працює заради оборони в Україні та з Україною, або яка хоче прийти в Україну", - додав президент.

Також він наголосив, що в Україні буде заснований спеціальний оборонний фонд, який забезпечить додаткові ресурси, зокрема для розвитку воєнних виробництв та підтримки відповідної співпраці для створення нових воєнних об'єктів і програм, що потрібні для оборони й турботи про українських воїнів.

"Ресурси фонду - це плюс до державних видатків на сферу оборони, виробництва та приватних інвестицій. Фонд буде наповнюватися за рахунок дивідендів від державних оборонних активів та коштом прибутку від продажу конфіскованих російських активів", - розповів Зеленський.

Що відомо про Форум оборонних індустрій

Вперше президент України Володимир Зеленський згадав про Форум оборонних індустрій на початку серпня на конференції послів України в Ужгороді.

Вже 17 серпня він анонсував проведення восени першого Форуму оборонних індустрій, який покликаний зібрати українських та іноземних виробників зброї й дати новий безпековий імпульс для світу.

Зеленський додав, що Форум запланований, як перша фіксація досягнень оборонно-промислового комплексу України.

"Продемонструвати те, що ми вже вміємо. Розглянути те, що можемо додати до наших можливостей, зокрема через створення нових виробництв в Україні, через локалізацію з партнерами. А також, звичайно, ми маємо дати новий безпековий імпульс для всіх у світі, хто так само як і ми, цінує свою державність і свободу. Нації мають право на захист. Будуємо арсенал вільного світу разом", - наголосив президент.

Згодом, 16 вересня, Зеленський повідомив, що вже 86 провідних оборонних компаній світу – а це 21 країна – підтвердили свою участь у Форумі оборонних індустрій, який відбудеться в Україні цієї осені.

За його словами, підготовка Форуму оборонних індустрій триває, інтерес до нього дуже високий, а це повністю відображає силу й потенціал України.

25 вересня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що участь у Форумі оборонних індустрій у Києві підтвердили 165 оборонних компаній з 26 країн.