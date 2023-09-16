У Форумі оборонних індустрій, який пройде в Україні, вже підтвердили свою участь 86 провідних компаній з 21 країни світу, - Зеленський

Про це у своєму вечірньому зверенні заявив Президент України Володимир Зеленський.

Повідомляється, що підготовка Форуму оборонних індустрій, що відбудеться вже цієї осені в Україні, продовжується.

"Інтерес до Форуму дуже високий. І це повністю відображає силу й потенціал України, нашу спроможність захистити себе й допомогти іншим країнам берегти свободу та міжнародний порядок. Уже 86 провідних оборонних компаній світу – а це 21 країна – підтвердили свою участь у Форумі", - заявив Володимир Зеленський.

За словами Президента, наше завдання абсолютно очевидне – дати всі можливості Україні виробляти зброю й снаряди, дати сучасні технології, щоб мати надійний захист від будь-яких форм агресії. Та, окрім цього, звичайно, поширити наш досвід захисту, досвід української оборони серед союзників і партнерів. Світ повинен бути сильнішим, ніж будь-яка загроза життю від будь-яких агресорів чи терористів.