У Форумі оборонних індустрій, який пройде в Україні, вже підтвердили свою участь 86 провідних компаній з 21 країни світу, - Зеленський
Володимир Зеленський заявив, що вже 86 провідних оборонних компаній світу – а це 21 країна – підтвердили свою участь у Форумі оборонних індустрій, який відбудеться в Україні цієї осені
Про це у своєму вечірньому зверенні заявив Президент України Володимир Зеленський.
Повідомляється, що підготовка Форуму оборонних індустрій, що відбудеться вже цієї осені в Україні, продовжується.
"Інтерес до Форуму дуже високий. І це повністю відображає силу й потенціал України, нашу спроможність захистити себе й допомогти іншим країнам берегти свободу та міжнародний порядок. Уже 86 провідних оборонних компаній світу – а це 21 країна – підтвердили свою участь у Форумі", - заявив Володимир Зеленський.
За словами Президента, наше завдання абсолютно очевидне – дати всі можливості Україні виробляти зброю й снаряди, дати сучасні технології, щоб мати надійний захист від будь-яких форм агресії. Та, окрім цього, звичайно, поширити наш досвід захисту, досвід української оборони серед союзників і партнерів. Світ повинен бути сильнішим, ніж будь-яка загроза життю від будь-яких агресорів чи терористів.
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17 серпня Володимир Зеленський анонсував проведення восени першого Форуму оборонних індустрій, який покликаний зібрати українських та іноземних виробників зброї і дати новий безпековий імпульс для світу.
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