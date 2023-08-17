Про це президент України розповів у своєму вечірньому зверненні.

Володимир Зеленський розповів, що сьогодні відбулася нарада, на якій були присутні голова уряду, Мінстратегпром, Міноборони, МЗС, профільні заступники керівника Офісу – говорили про Форум оборонних індустрій.

"Плануємо цей захід на осінь. Вперше відбудеться на державному рівні така масштабна подія. Українські й іноземні виробники зброї. Наша потужність. Потужність наших партнерів. Увесь світ, який зацікавлений у тому, щоб міжнародне право та людяність мали відповідний арсенал захисту від будь-якого терору… Світ може бути об’єднаний ще й таким форматом співпраці", - зазначив Зеленський.

Він додав, що Форум запланований, як перша фіксація досягнень оборонно-промислового комплексу України.

"Продемонструвати те, що ми вже вміємо. Розглянути те, що можемо додати до наших можливостей, зокрема через створення нових виробництв в Україні, через локалізацію з партнерами. А також, звичайно, ми маємо дати новий безпековий імпульс для всіх у світі, хто так само, як і ми, цінує свою державність і свободу. Нації мають право на захист. Будуємо арсенал вільного світу разом", - наголосив президент.