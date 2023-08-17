Новий безпековий імпульс у світі: Зеленський анонсував перший Форум оборонних індустрій
Володимир Зеленський анонсував проведення восени першого Форуму оборонних індустрій, який покликаний зібрати українських та іноземних виробників зброї і дати новий безпековий імпульс для світу
Про це президент України розповів у своєму вечірньому зверненні.
Володимир Зеленський розповів, що сьогодні відбулася нарада, на якій були присутні голова уряду, Мінстратегпром, Міноборони, МЗС, профільні заступники керівника Офісу – говорили про Форум оборонних індустрій.
"Плануємо цей захід на осінь. Вперше відбудеться на державному рівні така масштабна подія. Українські й іноземні виробники зброї. Наша потужність. Потужність наших партнерів. Увесь світ, який зацікавлений у тому, щоб міжнародне право та людяність мали відповідний арсенал захисту від будь-якого терору… Світ може бути об’єднаний ще й таким форматом співпраці", - зазначив Зеленський.
Він додав, що Форум запланований, як перша фіксація досягнень оборонно-промислового комплексу України.
"Продемонструвати те, що ми вже вміємо. Розглянути те, що можемо додати до наших можливостей, зокрема через створення нових виробництв в Україні, через локалізацію з партнерами. А також, звичайно, ми маємо дати новий безпековий імпульс для всіх у світі, хто так само, як і ми, цінує свою державність і свободу. Нації мають право на захист. Будуємо арсенал вільного світу разом", - наголосив президент.
- Нагадаємо, вперше Зеленський згадав про Форуму оборонних індустрій на початку серпня на конференції послів України в Ужгороді.
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