Форум оборонних індустрій: 165 компаній із 26 країн підтвердили свою участь
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що участь у Форумі оборонних індустрій, який має відбутися цієї осені у Києві, підтвердили 165 оборонних компаній з 26 країн
Про це він написав у Twitter (Х).
"165 оборонних компаній з 26 країн вже підтвердили участь в нашому Форумі оборонних індустрій. Він дасть потужний поштовх спільному виробництву і співпраці задля зміцнення України та партнерів", - зазначив Кулеба.
Він додав, що разом з міністром з питань стратегічних галузей промисловості Олександром Камишіним і очільником Міністерства оборони Рустемом Умєровим працює над тим, щоб Форум у Києві "став історією успіху".
Що відомо про Форум оборонних індустрій
Вперше президент України Володимир Зеленський згадав про Форум оборонних індустрій на початку серпня на конференції послів України в Ужгороді.
Вже 17 серпня президент анонсував проведення восени першого Форуму оборонних індустрій, який покликаний зібрати українських та іноземних виробників зброї й дати новий безпековий імпульс для світу.
Він додав, що Форум запланований, як перша фіксація досягнень оборонно-промислового комплексу України.
"Продемонструвати те, що ми вже вміємо. Розглянути те, що можемо додати до наших можливостей, зокрема через створення нових виробництв в Україні, через локалізацію з партнерами. А також, звичайно, ми маємо дати новий безпековий імпульс для всіх у світі, хто так само як і ми, цінує свою державність і свободу. Нації мають право на захист. Будуємо арсенал вільного світу разом", - наголосив президент.
Згодом, 16 вересня, Зеленський повідомив, що вже 86 провідних оборонних компаній світу – а це 21 країна – підтвердили свою участь у Форумі оборонних індустрій, який відбудеться в Україні цієї осені.
За його словами, підготовка Форуму оборонних індустрій триває, інтерес до нього дуже високий, а це повністю відображає силу й потенціал України.
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