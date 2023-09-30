Вибори у Словаччині загрожують підтримці України, а Путін домовляється з ексначальником штабу Вагнера. Акценти світових ЗМІ 30 вересня

На цьому і не тільки акцентують світові ЗМІ станом на ранок суботи 30 вересня.

Війна кардинально змінила ЄС, а вибори в Словаччині загрожують підтримці України

Вторгнення Росії мало серйозний вплив на безпекову та енергетичну політику ЄС – і навіть на сам його сенс існування. "ЄС змінився. Назад дороги немає. Ми вимкнули світло позаду, і в основному є лише один шлях", йдеться в матеріалі The Guardian. Слова датського політика та єврокомісара Маргрете Вестагер на травневій конференції чітко відображають настрій серед брюссельської еліти, здивованої власною здатністю позбутися бюрократичного заціпеніння ЄС, захистити Україну, прийняти розширення та наблизитися до виконання заяв Урсули фон дер Ляєн щодо того, щоб ЄС став "геополітичною силою".

Щоб не провалитися, ЄС вперше в історії активував свою директиву про тимчасовий захист, надавши понад 5,3 мільйонам українців право на проживання. Європейська комісія вперше запровадила 10 раундів економічних санкцій проти країни, усі погодилися – зрештою – одноголосно. Застосування національних санкцій тепер навіть стало компетенцією ЄС. Блок надав військову допомогу Україні – це вперше, коли європейські інституції безпосередньо надали державі військову допомогу (включно зі смертоносною допомогою), нарешті припинивши свій опір військовому втручанню на підтримку третьої держави у війні. Водночас систематично захищаються європейські економічні ланцюги поставок, а не лише енергоресурси.

Однак чи справді ЄС бажає тримати війну на першому місці свого порядку денного тепер, коли український контрнаступ не приніс уявного прориву? Чи справді ЄС достатньо реорганізувався? Чи серйозно він говорить про свою обіцянку розширення ЄС на схід – крок, який переведе блок з і без того громіздкого клубу з 27 до більш ніж 35? Чи нові грозові хмари популізму, що живляться економічним спадом і міграцією, передвіщають європейські парламентські вибори, які передадуть владу націоналістичним правим, більш сприятливим для Путіна? Чи справді ЄС може стати більш суверенним чи геополітичним? Можливо, Європа вимкнула світло на минуле, але вона далеко не бачить чітких контурів свого майбутнього. Більше читайте в аналізі The Guardian.

Вибори в Словаччині – це більше, ніж просто голосування в маленькій центральноєвропейській країні з менш ніж шістьма мільйонами людей. Це також може змінити контури того, що було здебільшого єдиним фронтом у Європі проти війни Росії в Україні. Словаччина, яка має спільний східний кордон з Україною, була однією з найрішучіших прихильників свого сусіда з початку повномасштабного вторгнення Росії, і була першою, хто надіслав їй ракети протиповітряної оборони та винищувачі на початку цього року. Але очікується, що сили, які виступають проти підтримки України та Заходу, матимуть сильні результати на виборах, і це може мати далекосяжні наслідки, пише The Times.

Останні кілька років Словаччину, яка є частиною Європейського Союзу, очолює прозахідний правоцентристський уряд. Цей уряд розпався в грудні, і його замінила низка тимчасових лідерів. Опитування громадської думки показують, що фаворитом на виборах є "Напрям" – соціал-демократія, або SMER, популістська ліва партія, очолювана Робертом Фіцо. Він є колишнім прем’єр-міністром, який виступав проти санкцій проти Росії та виступав проти НАТО, членом якої Словаччина є з 2004 року.

За останні кілька тижнів гонка значно загострилася, і SMER, хоча все ще попереду, поступилася ліберальній партії Progresivne Slovensko. Оскільки балотується дуже багато партій, жодна партія навряд чи отримає більшість. У Словаччині діє пропорційна система, яка допомагає меншим партіям завойовувати місця та зменшує можливість більших партій формувати стабільні уряди без допомоги конкуруючих партій.

Велике питання полягає не лише в тому, хто набере найбільше голосів, а й у тому, хто з ким погодиться сформувати уряд. Навіть якщо SMER Фіцо набере найбільше голосів, вона може не сформувати уряд. Аналітики кажуть, що хоча під час попередніх мандатів Фіцо виявився прагматичним і прагнув уникнути непотрібних зіткнень із Брюсселем чи союзниками Словаччини по НАТО, підтримка Орбана та потенційно інших націоналістичних лідерів могла б підбадьорити його, зазначає The Guardian. Однак його політика залежатиме від того, яку коаліцію зможе сформувати Smer у разі її перемоги. Потенційні партнери варіюються від "Гласу" до ультраправої партії "Республіка", яка складається з колишніх членів відверто неонацистської Народної партії "Наша Словаччина".

Останніми місяцями Фіцо критикував Захід і заявив, що в разі обрання він припинить військову підтримку України. Відтак, ці вибори можуть вирішити, чи країна дотримуватиметься своєї ліберальної, прозахідної лінії чи відмовиться від своєї непохитної підтримки сусідньої України та більше схилиться до Москви.

Україна частіше б'є по Курській області, а Путін зустрівся з ексначальником штабу групи Вагнера

Україна вразила електропідстанцію за допомогою безпілотника у Курській області в Росії під час успішної атаки поблизу кордону, повідомив представник служби безпеки СБУ на умовах анонімності. Губернатор Курської області заявив, що український безпілотник скинув вибухівку на підстанцію в російському селі Біла, внаслідок чого було знеструмлено 5000 людей. Місцева влада повідомляла про удари та обстріли майже щодня протягом останнього тижня, пише The Washington Post.

Останнім часом Росія повідомила про збільшення кількості спроб атак безпілотників з боку України. Українські чиновники підкреслили, що цілі всередині Росії є частиною конфлікту. Збільшення кількості атак – тільки цього тижня в Курській області було зареєстровано більше атак з повітря, ніж за весь серпень – спонукало місцеву владу закликати жителів повідомляти про будь-які випадки помічених безпілотників. Нещодавно в Росії запустили телефонний додаток, який дозволяє свідкам повідомляти службам безпеки про вхідні дрони або інші атаки з повітря. Програма схожа на додаток ePPO, який працює в Україні рік.

Третина російських військових заводів розташована в західній частині Росії, куди все частіше потрапляють українські безпілотники. Поки Україна продовжує свої контрнаступальні зусилля, Москва, схоже, готується до тривалої війни, роздуваючи військовий бюджет на наступний рік і реформуючи "добровольчі батальйони" з того, що залишилося від сумнозвісного угруповання найманців Вагнера, боса якого Євгенія Пригожина було вбито.

Тим часом Кремль заявив, що президент Росії Володимир Путін зустрівся з колишнім начальником штабу групи Вагнера Андрієм Трошевим, що свідчить про те, що Москва намагається взяти під контроль те, що залишилося від приватних військових сил після того, як її лідер очолив повстання проти Кремля і згодом загинув у авіакатастрофі, повідомляє The Times. Зустріч Путіна з Трошевим також показала, що Кремль продовжує шукати шляхи потенційного відправлення додаткових військ в Україну, не вдаючись до непопулярного призову.

The Guardian зазначає, що Путін і Трошев зустрілися, щоб обговорити, як найкраще використовувати "добровольчі загони" у війні в Україні, оскільки Київ заявив, що кілька сотень членів групи найманців повернулися на поле бою.

Трошев – ветеран війни в Афганістані та Чечні, носить позивний "Сєдой", або "Сивий". Відповідно до санкційних документів Європи та Великої Британії, він зробив вирішальний внесок у військові зусилля Башара Асада та репресував цивільне населення в Сирії. У п’ятницю прессекретар Кремля Дмитро Пєсков повідомив російському "РІА", що Трошев уже обіймає посаду в Міністерстві оборони.

Росія вперше мобілізуватиме українців на окупованих територіях, а російських спортсменів впускають на Паралімпіаду

Чотири окуповані регіони України вперше будуть включені до нового етапу призову російських військових цієї осені, заявили в Міноборони Росії. Осінній призов розпочнеться з 1 жовтня на всіх територіях Російської Федерації, включно з незаконно анексованими регіонами України, пише CNN.

Путін оголосив про анексію чотирьох областей – Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької – у вересні минулого року після так званих референдумів у регіонах, які Україна та західні країни загалом відкинули як обман. Раніше Росія анексувала Крим у 2014 році. У деяких регіонах крайньої півночі Росії призов розпочнеться 1 листопада через кліматичні умови. Відправлення призовників зі збірних пунктів планується розпочати 16 жовтня. Термін строкової військової служби, як і раніше, становитиме 12 місяців.

Російським спортсменам дозволено виступати на Паралімпіаді в Парижі як нейтральним. Британська влада вважає, що рішення дозволити російським спортсменам брати участь у Паралімпійських іграх наступного року не узгоджується з цінностями руху, і закликає до посилення заходів, щоб заборонити окремим особам брати участь у змаганнях, пише The Guardian.

У рішенні, яке, здавалося, підтверджує тенденцію до пом’якшення спортивних санкцій проти Росії, члени Міжнародного паралімпійського комітету проголосували в п’ятницю за скасування повного призупинення участі Росії. Після скасування заборони, накладеної перед зимовими Паралімпійськими іграми минулого року, спортсмени зможуть змагатися як нейтральні особи в Парижі, а участь у командних видах спорту й надалі буде заблокована.

Ця новина надійшла того ж тижня, коли керівний орган європейського футболу, УЄФА, частково скасував заборону на російські змагання. У вівторок його виконавчий комітет проголосував за закритими дверима, щоб скасувати загальну заборону на російські команди, дозволивши брати участь у змаганнях з цього сезону, хоча проти цього виступає Україна. Через два тижні Міжнародний олімпійський комітет збирається обговорити участь Росії та Білорусі в Олімпіаді-2024 у Парижі.

Росія не змогла зберегти мир у Нагірному Карабасі через війну в Україні

Росія не змогла зберегти мир у Нагірному Карабасі, відійшовши від Вірменії, йдеться у матеріалі The Washington Post. Блискавична військова операція Азербайджану з повернення спірного гірського регіону висміяла гарантію президента Володимира Путіна від 2020 року, що російські миротворці захищатимуть населення регіону, підтримуватимуть режим припинення вогню та забезпечуватимуть доступ до єдиної дороги, що з’єднує Нагірний Карабах і Вірменію через Лачинський коридор. Росія зазнала поразки за всіма трьома пунктами.

Багато аналітиків пояснюють невдачу Росії тим, що Кремль сильно відволікся на війну в Україні. Зосередженість на війні підірвала авторитет і вплив Росії в її геополітичному сусідстві, включаючи Кавказ і Центральну Азію. Вплив Москви також зменшився, коли Туреччина, могутній військовий опорник Азербайджану, стала переможним регіональним посередником у війні 2020 року, яку Баку використовував для повернення більшої частини Нагірного Карабаху та інших азербайджанських територій, захоплених Вірменією під час першої Карабаської війни кінця 1980-х – початку 1990-х.

Але інші аналітики та офіційні особи бачать темніші мотиви: зрада Москви щодо Вірменії, якій вона довгий час надавала гарантії безпеки, у свідомому переході назустріч Азербайджану та Туреччині. Деякі вважають, що Путін намагався покарати Пашиняна за його пошук нових західних партнерів, оскільки Єреван прагне зменшити свою десятирічну залежність від Росії. Ще інші кажуть, що Росія тихо відвернулася від Вірменії в бік потужного регіонального зв’язку Туреччини та Азербайджану через важливість Туреччини у війні Росії проти України та в регіональних енергетичних і транспортних маршрутах на Південному Кавказі.