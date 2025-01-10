Зараз, коли популізм став обовʼязковим елементом практично всіх політичних партій, від правих до лівих, про це говорять менше, критикують менше. Та й звертають увагу менше. Очевидно тому, що це вже обовʼязковий елемент всіх політичних сил.

Свого часу вийшла, як на мене, наразі найкраща книга про популізм з простою назвою: "Що таке популізм" Яна-Вернера Мюллера. І одна з головних ідей цієї книги звучить так: популісти вважають, що вони і є народ, а всі інші — не народ. Плюс популістам не потрібні посередники у вигляді ЗМІ та державних чи протодержавних інституцій, щоб спілкуватися з народом. Вони стараються максимально оминути цю ланку, як зайву прокладку. Читайте також: Куди несе Ілона Маска?

Останнім часом я довго думав про популізм в сучасному політичному світі й дозволю собі додати ще два елементи, які, здається, доповнять картину світу сучасного популізму.

Мені здається, ще однією з цих рис популізму є відсутність майбутнього (критично мінімальне заглиблення в майбутнє). Популіст не мислить ніколи категорією післязавтра і вкрай рідко завтра. Популізм — це тактика сьогодні, яка підноситься до рамки "стратегії сьогодні".