Мінськ буде відповідати за допомогу РФ у війні проти України, - представник Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі Кабанчук

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Режим Лукашенка постійно спекулює на темі того, що вони утримують ситуацію в Білорусі стабільною. Тобто, скрізь війни, катаклізми, а в Білорусі все тихо й спокійно. Втім, якою ціною це відбувається. Військово-промисловий комплекс Білорусі зараз повністю працює в інтересах Російської Федерації. Всі ці ракети та бомби, які летіли по України у 2022 році, запускались з території Білорусі. Мінськ і зараз активно допомагає російському агресору вести війну проти України. Однак рано чи пізно Україна й решта світу буде вимагати відповідальності за ці дії. Тому підтримка Росії у війні проти України для Білорусі без наслідків не пройде", - пояснив Кабанчук.

За словами радника Світлани Тихановської, Лукашенко прекрасно розуміє, що рано чи пізно доведеться нести відповідальність за допомогу Путіну.

"Зараз всі заводи Білорусі завантажені замовленнями для російської армії, але потім за ці дії настане відповідальність. Лукашенко це прекрасно розуміє і його останні висловлювання підтверджують це. Зокрема, коли він обурювався на слова президента Зеленського. Це вказує на те, що він думає про це. Також в підтвердження цього факту є й те, що Білорусь начебто дуже хоче брати участь в переговорах між Україною та Росією", - додав він.