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Укрпошта виставлятиме на аукціонах незатребувані посилки

10 травня, 2024 п'ятниця
21:22
Суспільство Укрпошта
Зміст

Укрпошта продаватиме на аукціонах посилки, що були незатребувані протягом шести місяців. Початкова ціна становитиме 10 грн

Про це йдеться на сайті компанії.

Такі невручені посилки Укрпошта виставлятиме на аукціонах на майданчику Prozorro.Sale. 

"Аналогічний підхід є поширеним серед міжнародних поштових операторів і логістичних компаній, таких як Amazon, USPS, FedEx, Royal Mail та багатьох інших", - зазначено в повідомленні.

Компанія наголошує, якщо отримувач не забрав свою посилку протягом двох тижнів - її відправляють назад відправнику. Якщо ж другий її також не забрав протягом аналогічного терміну, поштове отримання надходить на спеціально облаштований склад, де вона зберігається шість місяців.

"Впродовж цього періоду і отримувач, і відправник мають право за заявою отримати посилку. Якщо вони з якихось причин цього не зробили, то відтепер посилка може бути продана на аукціоні. Таким чином компанія отримає можливість компенсувати витрати, які вона понесла на логістику та зберігання поштових відправлень протягом цього періоду", - додають в Укрпошті.

Початкова ціна за незатребувану посилку становитиме 10 грн. Водночас посилки об’єднані в палети до 100 одиниць і продаються як один лот.

"Лоти формуватимуться рандомно, а всі посилки продаватимуться нерозпакованими із видаленням адресної інформації", - кажуть у компанії.

Укрпошта зазначає, до оголошення результатів аукціону компанія та потенційні покупці не знатимуть, які посилки будуть у лотах. Водночас співробітники компанії не зможуть брати участь в ініціативі для усунення можливості корупційної складової щодо формування лотів.

"Наразі на складах компанії знаходяться десятки тисяч незатребуваних посилок, які зберігаються там понад пів року. Раніше такі поштові відправлення просто знищувалися. Відтепер згідно законодавства ми можемо продати ці посилки і компенсувати витрати на їх логістику та зберігання, як це роблять у більшості країнах", - сказав гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський.

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Теги:
Україна
Укрпошта
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