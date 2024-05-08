"Русскій воєнний флот – до дна!": Укрпошта за підтримки ВМС ЗСУ випустила нову марку

Про це інформує Укрпошта.

У компанії розповіли, що нова марка стала третьою в серії поштових марок воєнного часу "русскій воєнний корабль … !», і символізує очищення Чорного моря від російських кораблів.

"Ми всі пам’ятаємо, як на наступний день після введення в обіг марки "русскій воєнний корабль, іді…!", ЗСУ забезпечили відправку ворожого крейсеру "Москва" у заданому напрямку. Сподіваємось, що і марка "русскій воєнний флот – до дна!" стане "пророчою" і врешті решт весь російський флот опиниться на дні, де йому і місце, а наше Чорне море очиститься від російської навали", - зазначив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

Він розповів, що на марці зображено знищені російські кораблі, втрата яких найсильніше вдарила по країні-агресорці. Під прицілом намальований сторожовий крейсер "Адмірал Макаров", який поки що залишається неушкодженим. Також цією маркою компанія хоче підкреслити, що боротьба України триває і надалі.

"Сподіваємось, що серія легендарного "корабля" буде продовжуватись завдяки нашим постійним "співавторам" - ВМС ЗСУ, ГУР, СБУ", - додав він.

Марка вийшла тиражем у мільйон примірників, вона відповідає тарифу F, тобто підходить для пересилання внутрішніх реєстрованих листів без оголошеної цінності масою до 50 грамів. На аркуші міститься чотири марки, які намалював Віктор Грудаков. На поштовому випуску також використано шрифт UAF Sans Дмитра Растворцева, розроблений спеціально для ЗСУ.

"Одночасно з випуском нової марки 8 травня Укрпошта відкриває продаж благодійної презентаційної рамки "русскій воєнний ... !", яка містить усі три поштові марки цієї серії з відбитками штемпелів "Перший день!": "русскій воєнний корабль, іді ... !", "русскій воєнний корабль, ... всьо!" та "русскій воєнний флот – до дна!". Тираж рамки – 1000 примірників, вартість – 1500 грн, 1000 грн з яких будуть спрямовані Укрпоштою на закриття збору на машину механізованого розмінування для ДСНС України", - додали в компанії.