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Головна Культура Укрпошта випустила марки зі зброєю українського виробництва

Укрпошта випустила марки зі зброєю українського виробництва

13 квітня, 2024 субота
15:55
Культура марки "Зброя перемоги. Made in UA"

Укрпошта у суботу, 13 квітня, ввела в обіг нові марки "Зброя перемоги. Made in UA": на поштовому блоці зображені новітні зразки зброї українського виробництва

Про це інформує Укрпошта. 

Зазначається, що на марках зображені: 

  • розвідувальний безпілотний комплекс Shark
  • ударний оперативно-тактичний безпілотний авіаційний комплекс "Лютий"
  • один з найбільших FPV-дронів "Ескадрон"
  • самохідна артилерійська установка (САУ) "Богдана"
  • бронеавтомобіль "Козак"
  • морський дрон MAGURA V5

Поштовий блок вийшов тиражем у 120 тисяч екземплярів, також у наявності є листівки. Дизайн створили Сергій та Олександр Харуки, а випуск здійснено за сприяння Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України. Поштовий блок можна придбати як у відділеннях та філателістичних крамницях, так і онлайн. 

"Замовляєте новинку - і донатні 30 грн йтимуть на підтримку Сил безпеки й оборони України", - вказали у компанії. 

Там додали, що "Зброя перемоги. Made in UA" це вже третій випуск серії. У 2022 році презентували "Зброю перемоги", а у 2023 "Зброю перемоги. Світ з Україною". 

  • Раніше Укрпошта ввела в обіг нову марку, присвячену місту-герою Охтирці Сумської області: активна фаза боїв за нього закінчилася 27 березня 2022 року. 
Теги:
Суспільство
Україна
Укрпошта
Війна з Росією
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