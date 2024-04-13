Укрпошта випустила марки зі зброєю українського виробництва

Про це інформує Укрпошта.

Зазначається, що на марках зображені:

розвідувальний безпілотний комплекс Shark

ударний оперативно-тактичний безпілотний авіаційний комплекс "Лютий"

один з найбільших FPV-дронів "Ескадрон"

самохідна артилерійська установка (САУ) "Богдана"

бронеавтомобіль "Козак"

морський дрон MAGURA V5

Поштовий блок вийшов тиражем у 120 тисяч екземплярів, також у наявності є листівки. Дизайн створили Сергій та Олександр Харуки, а випуск здійснено за сприяння Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України. Поштовий блок можна придбати як у відділеннях та філателістичних крамницях, так і онлайн.

"Замовляєте новинку - і донатні 30 грн йтимуть на підтримку Сил безпеки й оборони України", - вказали у компанії.

Там додали, що "Зброя перемоги. Made in UA" це вже третій випуск серії. У 2022 році презентували "Зброю перемоги", а у 2023 "Зброю перемоги. Світ з Україною".