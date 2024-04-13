Укрпошта випустила марки зі зброєю українського виробництва
Укрпошта у суботу, 13 квітня, ввела в обіг нові марки "Зброя перемоги. Made in UA": на поштовому блоці зображені новітні зразки зброї українського виробництва
Про це інформує Укрпошта.
Зазначається, що на марках зображені:
- розвідувальний безпілотний комплекс Shark
- ударний оперативно-тактичний безпілотний авіаційний комплекс "Лютий"
- один з найбільших FPV-дронів "Ескадрон"
- самохідна артилерійська установка (САУ) "Богдана"
- бронеавтомобіль "Козак"
- морський дрон MAGURA V5
Поштовий блок вийшов тиражем у 120 тисяч екземплярів, також у наявності є листівки. Дизайн створили Сергій та Олександр Харуки, а випуск здійснено за сприяння Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України. Поштовий блок можна придбати як у відділеннях та філателістичних крамницях, так і онлайн.
"Замовляєте новинку - і донатні 30 грн йтимуть на підтримку Сил безпеки й оборони України", - вказали у компанії.
Там додали, що "Зброя перемоги. Made in UA" це вже третій випуск серії. У 2022 році презентували "Зброю перемоги", а у 2023 "Зброю перемоги. Світ з Україною".
- Раніше Укрпошта ввела в обіг нову марку, присвячену місту-герою Охтирці Сумської області: активна фаза боїв за нього закінчилася 27 березня 2022 року.
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