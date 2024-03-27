"Міста Героїв. Охтирка": Укрпошта ввела в обіг нову марку
Укрпошта ввела в обіг нову марку, присвячену місту-герою Охтирці Сумської області: активна фаза боїв за нього закінчилася 27 березня 2022 року
Про це інформує пресслужба Укрпошти.
Вказано, що марка вийшла тиражем у 1 080 000 примірників, її номінал - 15 гривень, що відповідає тарифу на пересилання внутрішніх простих листів без оголошеної цінності масою до 50 г і поштових карток. Поштовий блок, конверти та штемпель "Перший день" створив художник Володимир Таран. Випуск вже можна придбати у відділеннях Укрпошти, онлайн та у філателістичних крамницях.
"Кожне місто-герой - це його люди, перш за все. Люди, які самовіддано обороняли Охтирку та інші міста, що їх націлено хотів захопити ворог у разі поразки цього форпосту. Люди, які віддали життя, виборюючи й захищаючи кожен метр української землі на Сумщині. Саме 27 березня 2022 року закінчилася активна фаза боїв за Охтирку. Дякуємо, герої!", - йдеться у повідомленні.
В Укрпошті нагадали, що до цього презентували ще три поштові випуски, присвячені містам-героям: "Херсон - це Україна!", "Не забудемо! Не пробачимо! Буча. Ірпінь. Гостомель" та "Міста Героїв. Харківщина".
Фото: Укрпошта
Фото: Укрпошта
- Раніше Укрпошта випустила марку до 10-річчя війни з РФ і до другої річниці повномасштабного вторгнення. На ній зобразили найбільш відомі світлини за ці 10 років: Крим, Харків, Бахмут, Маріуполь.
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