Укрпошта випустила марку до 10-річчя війни з Росією: що на ній зображено

Про це повідомив гендиректор компанії Ігор Смілянський.

"Зазвичай п’ятниця в нас для позитивних новин, але сьогодні особливий день. Сьогодні ми випускаємо марку до 10-річчя війни з Росією та до 2-ї річниці повномасштабного вторгнення. Проте і тут ми намагались додати трохи позитиву, назвавши її "І буде весна". А вона обов’язково буде. І, як і всі ми, сподіваюсь, буде переможною. Навіть якщо не цьогоріч", - написав він.

"А поки на марці ми зобразили найбільш відомі світлини за ці 10 років: Крим, Харків, Бахмут, Маріуполь", - додав Смілянський.

Спецпогашення відбудеться сьогодні по всій країні.

Нагадаємо, 19 лютого Укрпошта анонсувала випуск поштового блоку до 10-річчя війни й Революції Гідності.