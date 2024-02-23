Укрпошта випустила марку до 10-річчя війни з Росією: що на ній зображено
Укрпошта випустила марку до 10-річчя війни з РФ і до другої річниці повномасштабного вторгнення. Марка вже доступна у відділеннях та на сайті поштового оператора
Про це повідомив гендиректор компанії Ігор Смілянський.
"Зазвичай п’ятниця в нас для позитивних новин, але сьогодні особливий день. Сьогодні ми випускаємо марку до 10-річчя війни з Росією та до 2-ї річниці повномасштабного вторгнення. Проте і тут ми намагались додати трохи позитиву, назвавши її "І буде весна". А вона обов’язково буде. І, як і всі ми, сподіваюсь, буде переможною. Навіть якщо не цьогоріч", - написав він.
"А поки на марці ми зобразили найбільш відомі світлини за ці 10 років: Крим, Харків, Бахмут, Маріуполь", - додав Смілянський.
Спецпогашення відбудеться сьогодні по всій країні.
Нагадаємо, 19 лютого Укрпошта анонсувала випуск поштового блоку до 10-річчя війни й Революції Гідності.
- Марка № 2072 "Захоплення аеропорту Бельбек. Севастополь, 2014". Світлину епізоду захоплення аеропорту Бельбек у Севастополі зробив польський фотограф Куба Камінський/PAP.
- Марка № 2073 "Любов не зупинити! Харків, 2022" Сергія Бобок/AFP увічнює крихку мить кохання: медики-волонтери на весільній фотосесії у дворі зруйнованого російськими ракетами будинку в Харкові навесні 2022 р.
- На марці № 2074 "Світло переможе! Азовсталь. Маріуполь, 2022" — воїн у сонячних променях на Азовсталі, легендарний автопортрет, зроблений захисником із позивним "Орест" Дмитром Козацьким у травні 2022 р.
- На марці No 2075 "Руки піхотинця. Бахмут, 2023" розміщено фото піхотинця 28-ї бригади з позивним "Сніжок", зроблене Максимом Дондюком за кілька сотень метрів від ворожих окопів на підступах до Бахмута у березні 2023 року.
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