Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Суспільство Укрпошта випустила марку до 10-річчя війни з Росією: що на ній зображено

Укрпошта випустила марку до 10-річчя війни з Росією: що на ній зображено

23 лютого, 2024 п'ятниця
10:37
Суспільство

Укрпошта випустила марку до 10-річчя війни з РФ і до другої річниці повномасштабного вторгнення. Марка вже доступна у відділеннях та на сайті поштового оператора

Про це повідомив гендиректор компанії Ігор Смілянський.

"Зазвичай п’ятниця в нас для позитивних новин, але сьогодні особливий день. Сьогодні ми випускаємо марку до 10-річчя війни з Росією та до 2-ї річниці повномасштабного вторгнення. Проте і тут ми намагались додати трохи позитиву, назвавши її "І буде весна". А вона обов’язково буде. І, як і всі ми, сподіваюсь, буде переможною. Навіть якщо не цьогоріч", - написав він.

"А поки на марці ми зобразили найбільш відомі світлини за ці 10 років: Крим, Харків, Бахмут, Маріуполь", - додав Смілянський.

Спецпогашення відбудеться сьогодні по всій країні.

Нагадаємо, 19 лютого Укрпошта анонсувала випуск поштового блоку до 10-річчя війни й Революції Гідності.

  • Марка № 2072 "Захоплення аеропорту Бельбек. Севастополь, 2014". Світлину епізоду захоплення аеропорту Бельбек у Севастополі зробив польський фотограф Куба Камінський/PAP.
  • Марка № 2073 "Любов не зупинити! Харків, 2022" Сергія Бобок/AFP увічнює крихку мить кохання: медики-волонтери на весільній фотосесії у дворі зруйнованого російськими ракетами будинку в Харкові навесні 2022 р.
  • На марці № 2074 "Світло переможе! Азовсталь. Маріуполь, 2022" — воїн у сонячних променях на Азовсталі, легендарний автопортрет, зроблений захисником із позивним "Орест" Дмитром Козацьким у травні 2022 р.
  • На марці No 2075 "Руки піхотинця. Бахмут, 2023" розміщено фото піхотинця 28-ї бригади з позивним "Сніжок", зроблене Максимом Дондюком за кілька сотень метрів від ворожих окопів на підступах до Бахмута у березні 2023 року.
Теги:
Україна
Укрпошта
Війна з Росією
Читайте також:
санкції проти рф
22 лютого, 2024 четвер
Британське обладнання потрапляє до РФ і зміцнює російську військову промисловість, - Sky News
Дональд Туск
22 лютого, 2024 четвер
Туск оголосив про запровадження особливого режиму на КПП на кордоні з Україною та назвав дату переговорів зі Шмигалем
Генсек НАТО Єнс Столтенберг
21 лютого, 2024 середа
Столтенберг розповів, за яких умов Україна зможе використовувати F-16 для ударів по території РФ
Київ
+7°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.23
    Купівля 38.23
    Продаж 38.76
  • EUR
    Купівля 41.33
    Продаж 42.11
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
23 лютого
11:00
Інтерв’ю
Елла Лібанова
Елла Лібанова: Ізраїльська модель економіки під час війни є найкращою для України
10:59
Ексклюзив
Сергій Пашинський
"Ніяких нафтопродуктів Курченка не було - це міф": адвокат Федур про справу Пашинського
10:41
автомат
Укроборонпром складатиме стрілецьку зброю відповідно до стандартів НАТО
10:24
діти, війна з Росією
Депортованим дітям з ТОТ нав'язують прорадянські наративи у таборах у Білорусі, - "Схеми"
10:22
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 23 лютого: долар та євро подорожчали
10:21
Інформаторці РФ, яку завербував її син-бойовик "ДНР", загрожує довічне ув'язнення
10:16
Оновлено
Володимир Зеленський
Зеленський вніс до Ради законопроєкт про демобілізацію строковиків. Комітет його підтримав
10:11
На фото: режисерка "Барбі" Ґрета Ґервіґ
Режисерка "Барбі" Ґрета Ґервіґ стала жінкою року за версією Time і прокоментувала свою відсутність у списку на "Оскар-2024"
10:05
російська армія, мобілізація
Окупанти змушують співробітників підприємств на ТОТ відзначатись у військкоматах, - Атеш
10:02
Придністров'я
"Київ надасть допомогу, якщо Кишинів попросить": посол України про можливість ескалації ситуації у Придністров’ї
10:01
OPINION
Павло Вернівський
Чому Росія напала на Україну саме зараз
09:58
Ексклюзив
"Усе залежить від Шольца": Згурець припустив, скільки далекобійних ракет Taurus може отримати Україна
09:44
Золтан Ковач
Уряд Угорщини закликав Україну та Росію до переговорів до другої річниці повномасштабного вторгнення
09:21
Україна ЄС
Країни ЄС намагаються зібрати $1,5 млрд на закупівлю боєприпасів для України, - FT
09:18
Радослав Сікорський
"Наслідки для альянсів США по всьому світу": МЗС Польщі застерегло Конгрес від несхвалення допомоги Україні
09:09
Російські рублі
У МВФ прокоментували можливості конфіскації російських активів
09:03
OPINION
Кайлан Мелік
Над Україною нависла ще одна прихована небезпека
08:56
порт
Партизани показали місце швартовки військових кораблів РФ у Новоросійську
08:55
Ексклюзив
Карта. Авдіївка_2002
На Авдіївському напрямку ворог перегруповується після значних втрат, - речник Нацгвардії України
08:21
Зеленський
"Десятки тисяч": Зеленський прокоментував втрати України у повномасштабній війні
08:21
Оновлено
Влучання у Дніпрі
Росія обстріляла Україну "шахедами" та ракетами: у Дніпрі є влучання по багатоповерхівці, на Одещині загинули три людини
08:01
OPINION
Руслан Рохов
Путін готується анексувати Придністров'я
07:46
Оновлено
втрати росіян
Тисяча військових, 49 артсистем та 32 БПЛА: втрати РФ за добу війни в Україні
07:38
Вірменія "заморожує" участь в ОДКБ, - Пашинян
07:18
збитий "Шахед"
Нічна атака РФ: українська ППО знищила 23 "шахеди"
07:12
МВФ
Україна та МВФ домовилися про третій перегляд програми Механізму розширеного фінансування на $15,6 млрд
06:56
У Львові стартує цикл концертів при свічках
Привернути увагу до українських дітей на тлі війни: у центрі Відня провели акцію "Море світла"
06:44
Джо Байден
США запровадять санкції проти понад 500 об'єктів РФ до другої річниці повномасштабного вторгнення, - CNN
06:37
польща україна , біженці
На початку війни 77% поляків допомагали українським біженцям, - польський дипломат
06:28
Місяць
США вперше успішно посадили на Місяць приватний космічний апарат
06:28
Дмитро Медведєв
У Росії дедалі частіше відкрито говорять про репресії українців на ТОТ, - ISW
06:19
Двері з Бородянки, відео з деокупованих місць: в ОБСЄ відкрили експозицію Living The War про воєнні злочини РФ
05:55
Аякс, Ліга конференцій
Ліга конференцій: результати усіх матчів 1/16 фіналу
05:28
Зеленський
Зеленський запросив Байдена і Трампа приїхати в Україну, щоб "зрозуміти, що означає війна", - Fox News
04:54
Ліга Європи: результати усіх матчів 1/16 фіналу
03:47
Зеленський і Путін
"Світ насправді не готовий, що Путін може втратити владу": журналіст Fox News запитав Зеленського, коли закінчиться війна
03:29
Маріно Пушич
"Можемо тільки пишатися": тренер "Шахтаря" прокоментував виліт з ЛЄ та підсумував єврокубковий сезон
02:39
Сергій Лавров
"Зеленський перетворив українців на "витратний матеріал": російські фейки за 22 лютого
01:38
Володимир Зеленський
Російське божевілля повинне програти цю війну, - Зеленський
00:48
Леандро Паредес, Рома
"Рома" у серії пенальті перемогла "Феєноорд" і вийшла в 1/8 фіналу Ліги Європи
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV