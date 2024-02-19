Укрпошта випустить серію марок до 10-річчя українського спротиву

Про це повідомила пресслужба поштового оператора.

"І буде весна!" – це випуск поштових марок із найзнаковішими світлинами часів війни на честь героїчного опору українців російському агресору, який триває вже 10 років. Кожна марка - це окреме фото", - пояснила Укрпошта.

Марка № 2072 "Захоплення аеропорту Бельбек. Севастополь, 2014". Світлину епізоду захоплення аеропорту Бельбек у Севастополі зробив польський фотограф Куба Камінський/PAP.

Марка № 2073 "Любов не зупинити! Харків, 2022" Сергія Бобок/AFP увічнює крихку мить кохання: медики-волонтери на весільній фотосесії у дворі зруйнованого російськими ракетами будинку в Харкові навесні 2022 р.

На марці № 2074 "Світло переможе! Азовсталь. Маріуполь, 2022" — воїн у сонячних променях на Азовсталі, легендарний автопортрет, зроблений захисником із позивним "Орест" Дмитром Козацьким у травні 2022 р.

На марці No 2075 "Руки піхотинця. Бахмут, 2023" розміщено фото піхотинця 28-ї бригади з позивним "Сніжок", зроблене Максимом Дондюком за кілька сотень метрів від ворожих окопів на підступах до Бахмута у березні 2023 року.

Зазначається, що фото, які відтворено на марках, свого часу зібрали престижні нагороди.

Поштовий набір "І буде весна!" включає: блок поштової марки, художній конверт С6 та чотири листівки. Тираж блоку – 250 тис. Дизайнер поштового блоку, листівок, конвертів і штемпелів — Володимир Таран.

Відкрито передпродаж. Ціна набору – 136 грн.