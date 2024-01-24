Укрпошта оголосила найкращі поштові марки 2023 року
Звання "Найкращої поштової марки України 2023 року" отримала мініатюра "Вічна пам’ять!", а найкращим поштовим блоком обрали "Українські колядки в Києво-Печерській лаврі"
Про це повідомляє пресслужба Укрпошти.
"Протягом минулого тижня прихильники українських поштових мініатюр голосували за найкращі поштові випуски 2023 року у двох номінаціях: "Найкраща поштова марка" і "Найкращий поштовий блок". Загалом на голосування було винесено 10 художніх марок та 8 поштових блоків, випущених Укрпоштою протягом 2023 році", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що улюбленими марками українців також стали: "Винищувачі зла" Максима Паленка, блок "Воїни світла. Воїни добра" Олександра Нікітюка та марка "ПТН ПНХ".
Довідка. 29 серпня, у День пам’яті загиблих захисників України, Укрпошта презентувала благодійний поштовий випуск "Вічна пам'ять!". Ескізом до марки стала картина заслуженого художника України Олега Шупляка "Журба".
Також 22 грудня Укрпошта презентувала у стінах Успенського храму марку "Українські колядки в Києво-Печерській лаврі". Випуск присвячено історичній події - річниці проведення Православною Церквою України різдвяного богослужіння в Успенському соборі Києво-Печерської лаври, якому минулого року виповнилося 950 років.
- 16 січня Укрпошта відкрила голосування за кращу поштову марку 2023 року. До 21 січня можна було проголосувати за одну з 10 художніх марок та обрати один з 8 поштових блоків.
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