Укрпошта оголосила найкращі поштові марки 2023 року

Про це повідомляє пресслужба Укрпошти.

"Протягом минулого тижня прихильники українських поштових мініатюр голосували за найкращі поштові випуски 2023 року у двох номінаціях: "Найкраща поштова марка" і "Найкращий поштовий блок". Загалом на голосування було винесено 10 художніх марок та 8 поштових блоків, випущених Укрпоштою протягом 2023 році", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що улюбленими марками українців також стали: "Винищувачі зла" Максима Паленка, блок "Воїни світла. Воїни добра" Олександра Нікітюка та марка "ПТН ПНХ".

Довідка. 29 серпня, у День пам’яті загиблих захисників України, Укрпошта презентувала благодійний поштовий випуск "Вічна пам'ять!". Ескізом до марки стала картина заслуженого художника України Олега Шупляка "Журба".

Також 22 грудня Укрпошта презентувала у стінах Успенського храму марку "Українські колядки в Києво-Печерській лаврі". Випуск присвячено історичній події - річниці проведення Православною Церквою України різдвяного богослужіння в Успенському соборі Києво-Печерської лаври, якому минулого року виповнилося 950 років.