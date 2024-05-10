ХАМАС заявив, що прагне укласти угоду про перемир'я, але "Ізраїль хоче війни"

Про це повідомляє Reuters.

"ХАМАС не призупиняв і не виходив з переговорів, окупація виступила проти пропозиції посередників", - наголосив Аль-Хайя.

Водночас ХАМАС заявив, що наразі переговори про перемир'я в Газі повернулися до початкового етапу після того, як Ізраїль фактично відкинув пропозицію міжнародних посередників.