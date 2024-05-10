ХАМАС заявив, що прагне укласти угоду про перемир'я, але "Ізраїль хоче війни"
У п'ятницю, 10 травня, високопоставлений представник ХАМАС Халіль аль-Хайя заявив, що угрупування прагне реальної угоди про перемир'я, але прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу хоче продовження війни
Про це повідомляє Reuters.
"ХАМАС не призупиняв і не виходив з переговорів, окупація виступила проти пропозиції посередників", - наголосив Аль-Хайя.
Водночас ХАМАС заявив, що наразі переговори про перемир'я в Газі повернулися до початкового етапу після того, як Ізраїль фактично відкинув пропозицію міжнародних посередників.
- Уранці 7 травня ізраїльські війська вперше від початку війни ввійшли в Рафах та взяли під контроль КПП на кордоні з Єгиптом з метою чинити тиск на ХАМАС щодо угоди про перемир'я.
- У четвер, 9 травня, кабінет міністрів з питань безпеки проголосував за розширення операції ЦАХАЛу в Рафаху попри ризик перетнути "червону лінію" Байдена.
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