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ХАМАС заявив, що прагне укласти угоду про перемир'я, але "Ізраїль хоче війни"

10 травня, 2024 п'ятниця
23:05
Світ терористи ХАМАС
Зміст

У п'ятницю, 10 травня, високопоставлений представник ХАМАС Халіль аль-Хайя заявив, що угрупування прагне реальної угоди про перемир'я, але прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу хоче продовження війни

Про це повідомляє Reuters.

"ХАМАС не призупиняв і не виходив з переговорів, окупація виступила проти пропозиції посередників", - наголосив Аль-Хайя.

Водночас ХАМАС заявив, що наразі переговори про перемир'я в Газі повернулися до початкового етапу після того, як Ізраїль фактично відкинув пропозицію міжнародних посередників.

  • Уранці 7 травня ізраїльські війська вперше від початку війни ввійшли в Рафах та взяли під контроль КПП на кордоні з Єгиптом з метою чинити тиск на ХАМАС щодо угоди про перемир'я.
  • У четвер, 9 травня, кабінет міністрів з питань безпеки проголосував за розширення операції ЦАХАЛу в Рафаху попри ризик перетнути "червону лінію" Байдена.
Теги:
Ізраїль
Палестина
Близький Схід
Війна в Ізраїлі
Хамас
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