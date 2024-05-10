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Ізраїль схвалив розширення військової операції у Рафаху

10 травня, 2024 п'ятниця
18:05
Світ ізраїльські солдати
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У четвер, 9 травня, кабінет міністрів з питань безпеки проголосував за розширення операції ЦАХАЛу в Рафаху попри ризик перетнути "червону лінію" Байдена

Про це повідомляє The Times of Israel.

На початку цього тижня президент США Джо Байден попередив, що припинить постачання певних видів зброї до Ізраїлю, якщо вона увійде в населені пункти Рафаха.

Однак ізраїльські чиновники сподіваються, що розширення операції не перейде межу того, що США вважають "великою операцією". 

За словами двох джерел, розширення буде досить обмеженим, щоб не засмутити адміністрацію Байдена, натомість третє попередило, що США можуть розцінити ці кроки як надто серйозні.

Кабінет міністрів з питань безпеки також проголосував за доручення ізраїльській групі з переговорів щодо перемир'я продовжити свої зусилля, щоб спробувати досягти угоди про звільнення заручників.

Наразі перемовини щодо потенційної угоди призупинились, частково через операцію ЦАХАЛу в Рафаху, інформує Politico.

За словами джерел, знайомих з ходом переговорів, ХАМАС все ще готовий до укладення угоди, але значною мірою відійшов від перемовин через операцію в Рафаху, однак це не означає, що вони повністю провалилися.

Очільник ЦРУ Білл Бернс повернувся до Вашингтона у четвер після безрезультатних спроб домовитися з офіційними особами Єгипту, Ізраїлю та Катару про укладення угоди, що, як стверджують у виданні, порушить питання про те, як бої, що тривають в Рафаху, вплинуть на переговори найближчими днями.

"Його від'їзд не означає завершення поточного раунду переговорів, - заявив у речник з питань національної безпеки Джон Кірбі. - Ми продовжимо участь у переговорах, сподіваючись, що нам вдасться чогось досягти".

  • Уранці 7 травня ізраїльські війська вперше від початку війни ввійшли в Рафах та взяли під контроль КПП на кордоні з Єгиптом з метою чинити тиск на ХАМАС щодо угоди про перемир'я.
  • Згодом Армія оборони Ізраїлю захопила головний пункт перетину кордону між Єгиптом і південною частиною Гази. Повідомляють про повне припинення постачання гуманітарної допомоги в Газу.
  • Заступник міністра закордонних справ Великої Британії Ендрю Мітчелл заявив, що ізраїльський наступ на місто Рафах порушить міжнародне гуманітарне право і не призведе до знищення ХАМАС.
  • 10 травня повідомлялось, що армія Ізраїлю обстріляла один із районів міста Рафах на півдні Гази. Унаслідок цього загинув старший командир бойовиків ХАМАС та цивільні жителі.
Теги:
Ізраїль
Палестина
Близький Схід
Військові новини
Війна в Ізраїлі
Хамас
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