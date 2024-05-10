Ізраїль схвалив розширення військової операції у Рафаху

Про це повідомляє The Times of Israel.

На початку цього тижня президент США Джо Байден попередив, що припинить постачання певних видів зброї до Ізраїлю, якщо вона увійде в населені пункти Рафаха.

Однак ізраїльські чиновники сподіваються, що розширення операції не перейде межу того, що США вважають "великою операцією".

За словами двох джерел, розширення буде досить обмеженим, щоб не засмутити адміністрацію Байдена, натомість третє попередило, що США можуть розцінити ці кроки як надто серйозні.

Кабінет міністрів з питань безпеки також проголосував за доручення ізраїльській групі з переговорів щодо перемир'я продовжити свої зусилля, щоб спробувати досягти угоди про звільнення заручників.

Наразі перемовини щодо потенційної угоди призупинились, частково через операцію ЦАХАЛу в Рафаху, інформує Politico.

За словами джерел, знайомих з ходом переговорів, ХАМАС все ще готовий до укладення угоди, але значною мірою відійшов від перемовин через операцію в Рафаху, однак це не означає, що вони повністю провалилися.

Очільник ЦРУ Білл Бернс повернувся до Вашингтона у четвер після безрезультатних спроб домовитися з офіційними особами Єгипту, Ізраїлю та Катару про укладення угоди, що, як стверджують у виданні, порушить питання про те, як бої, що тривають в Рафаху, вплинуть на переговори найближчими днями.

"Його від'їзд не означає завершення поточного раунду переговорів, - заявив у речник з питань національної безпеки Джон Кірбі. - Ми продовжимо участь у переговорах, сподіваючись, що нам вдасться чогось досягти".