МЗС Британії про наступ Ізраїлю на Рафах: Порушить міжнародне право і не призведе до знищення ХАМАСу

Про це пише The Guardian.

Представник британського МЗС утримався від відповіді на запитання, якими будуть дії Британії у разі продовження повномасштабного вторгнення Ізраїлю в Рафах.

Як зазначає The Guardian, позиція Британії полягає у необхідності забезпечення постійного та тривалого припинення вогню та усунення ХАМАС від майбутнього управління Газою.

Мітчелл заявив, що вторгнення у Рафах може призвести до посилення, а не до ослаблення ХАМАС.

Він припускає, що криза змусить центристів в ізраїльському уряді, таких як Бенні Ганц, відійти від підтримки Нетаньяху. Наразі Ганц закликав до продовження переговорів про припинення вогню, але додав, що запропонована ХАМАСом пропозиція "не відповідає діалогу, який досі відбувався з посередниками, а також має значні прогалини".