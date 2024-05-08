МЗС Британії про наступ Ізраїлю на Рафах: Порушить міжнародне право і не призведе до знищення ХАМАСу
Заступник міністра закордонних справ Великої Британії Ендрю Мітчелл у вівторок, 7 травня, заявив, що ізраїльський військовий наступ на місто Рафах порушить міжнародне гуманітарне право і не призведе до знищення ХАМАС
Про це пише The Guardian.
Представник британського МЗС утримався від відповіді на запитання, якими будуть дії Британії у разі продовження повномасштабного вторгнення Ізраїлю в Рафах.
Як зазначає The Guardian, позиція Британії полягає у необхідності забезпечення постійного та тривалого припинення вогню та усунення ХАМАС від майбутнього управління Газою.
Мітчелл заявив, що вторгнення у Рафах може призвести до посилення, а не до ослаблення ХАМАС.
Він припускає, що криза змусить центристів в ізраїльському уряді, таких як Бенні Ганц, відійти від підтримки Нетаньяху. Наразі Ганц закликав до продовження переговорів про припинення вогню, але додав, що запропонована ХАМАСом пропозиція "не відповідає діалогу, який досі відбувався з посередниками, а також має значні прогалини".
- Уранці 7 травня ізраїльські війська вперше від початку війни ввійшли в Рафах та взяли під контроль КПП на кордоні з Єгиптом з метою чинити тиск на ХАМАС щодо угоди про перемир'я.
- Згодом Армія оборони Ізраїлю захопила головний пункт перетину кордону між Єгиптом і південною частиною Гази. Повідомляють про повне припинення постачання гуманітарної допомоги в Газу.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.22 Купівля 39.22Продаж 39.74
- EUR Купівля 42.14Продаж 42.84
- Актуальне
- Важливе