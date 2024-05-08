ЦАХАЛ взяв під контроль пункт перетину кордону між сектором Гази та Єгиптом
7 травня Армія оборони Ізраїлю захопила головний пункт перетину кордону між Єгиптом і південною частиною Гази. Повідомляють про повне припинення постачання гуманітарної допомоги в Газу
Про це повідомляє Reuters.
На кадрах від ЦАХАЛу видно, як танки проїжджають через контрольно-пропускний пункт Рафах і піднятий прапор Ізраїлю з боку Гази.
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що захоплення переходу є "дуже значним кроком" на шляху до заявленої мети знищення військового потенціалу ХАМАС.
Мешканці повідомили про потужний танковий обстріл увечері в деяких районах східного Рафаха.
ООН та інші міжнародні агенції з надання допомоги заявили, що закриття двох пунктів пропуску на південь Гази - Рафах і контрольований Ізраїлем Керем Шалом - фактично відрізало анклав від зовнішньої допомоги.
Джерела Червоного Півмісяця в Єгипті повідомили, що постачання гуманітарної допомоги повністю припинено.
Зазначається, що окрім ключового пункту в’їзду для допомоги, пропускний пункт був єдиним пунктом виходу для тих, хто мав залишити Газу для лікування, яке більше не доступне в анклаві.
- 6 травня Ізраїль розпочав евакуацію цивільного населення з південного району Гази Рафах, де, за оцінками армії, проживає близько 100 тисяч палестинців.
- Ранком вівторка, 7 травня, ізраїльські війська вперше від початку війни ввійшли в Рафах та взяли під контроль КПП на кордоні з Єгиптом з метою чинити тиск на ХАМАС щодо угоди про перемир'я.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.22 Купівля 39.22Продаж 39.74
- EUR Купівля 42.14Продаж 42.84
- Актуальне
- Важливе