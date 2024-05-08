ЦАХАЛ взяв під контроль пункт перетину кордону між сектором Гази та Єгиптом

Про це повідомляє Reuters.

На кадрах від ЦАХАЛу видно, як танки проїжджають через контрольно-пропускний пункт Рафах і піднятий прапор Ізраїлю з боку Гази.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що захоплення переходу є "дуже значним кроком" на шляху до заявленої мети знищення військового потенціалу ХАМАС.

Мешканці повідомили про потужний танковий обстріл увечері в деяких районах східного Рафаха.

ООН та інші міжнародні агенції з надання допомоги заявили, що закриття двох пунктів пропуску на південь Гази - Рафах і контрольований Ізраїлем Керем Шалом - фактично відрізало анклав від зовнішньої допомоги.

Джерела Червоного Півмісяця в Єгипті повідомили, що постачання гуманітарної допомоги повністю припинено.

Зазначається, що окрім ключового пункту в’їзду для допомоги, пропускний пункт був єдиним пунктом виходу для тих, хто мав залишити Газу для лікування, яке більше не доступне в анклаві.