Reuters: Ізраїль завдав удару по місту Рафах, серед загиблих є цивільні

Про це повідомляє Reuters.

За словами палестинських бойовиків та Ісламського джихаду, Ізраїль атакував місто протитанковими ракетами та мінометами з танків, які скупчені на східній околиці міста.

Натомість мешканці та медики в Рафаху заявили, що в результаті ізраїльської атаки було вбито щонайменше трьох людей, також є поранені. На відеозаписах з місця події видно, що біля мінарету під уламками лежать два тіла, загорнуті в ковдри.

Крім того, повідомляється, що внаслідок авіаудару по двох будинках у районі Сабра міста Рафах загинуло щонайменше 12 осіб, серед яких були жінки і діти.

Також серед загиблих - старший командир бойовиків "Бригад аль-Муджахедін" і його сім'я, а також сім'я ще одного лідера угруповання, медики, родичі та представники угруповання.