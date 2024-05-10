Reuters: Ізраїль завдав удару по місту Рафах, серед загиблих є цивільні
Армія Ізраїлю обстріляла один із районів міста Рафах на півдні Гази. Унаслідок цього загинув старший командир бойовиків ХАМАС та цивільні жителі
Про це повідомляє Reuters.
За словами палестинських бойовиків та Ісламського джихаду, Ізраїль атакував місто протитанковими ракетами та мінометами з танків, які скупчені на східній околиці міста.
Натомість мешканці та медики в Рафаху заявили, що в результаті ізраїльської атаки було вбито щонайменше трьох людей, також є поранені. На відеозаписах з місця події видно, що біля мінарету під уламками лежать два тіла, загорнуті в ковдри.
Крім того, повідомляється, що внаслідок авіаудару по двох будинках у районі Сабра міста Рафах загинуло щонайменше 12 осіб, серед яких були жінки і діти.
Також серед загиблих - старший командир бойовиків "Бригад аль-Муджахедін" і його сім'я, а також сім'я ще одного лідера угруповання, медики, родичі та представники угруповання.
- Уранці 7 травня ізраїльські війська вперше від початку війни ввійшли в Рафах та взяли під контроль КПП на кордоні з Єгиптом з метою чинити тиск на ХАМАС щодо угоди про перемир'я.
- Згодом Армія оборони Ізраїлю захопила головний пункт перетину кордону між Єгиптом і південною частиною Гази. Повідомляють про повне припинення постачання гуманітарної допомоги в Газу.
- Заступник міністра закордонних справ Великої Британії Ендрю Мітчелл заявив, що ізраїльський наступ на місто Рафах порушить міжнародне гуманітарне право і не призведе до знищення ХАМАС.
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