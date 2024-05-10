У Першій лізі визначився другий володар путівки до УПЛ

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У матчі 8-го туру чемпіонської групи в Першій лізі клуб з Петрового у Кіровоградській області переміг "Агробізнес" 3:0, набрав 61 очки та достроково гарантував собі вихід до найсильнішого дивізіону. "Інгулець" за два тури до фінішу очолює турнірну таблицю та випереджає за додатковими показниками "Карпати", які також мають 61 пункт та забезпечили собі путівку до УПЛ раніше.

Третім з 50 балами йде "Лівий берег" з Києва, четвертим - кам'янець-подільський "Епіцентр", в якого 44 очка. Третя та четверта команди Першої ліги зіграють у перехідних матчах за місце у Прем'єр-лізі з командами, які нинішнього сезону фінішують там на 13-й та 14-й позиціях.

"Інгулець" повернувся до УПЛ після одного сезону в нижчому дивізіоні. Команда вилетіла з Прем'єр-ліги за підсумками чемпіонату України - 2022/23.