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"Готові до різних сценаріїв": у міноборони Польщі відреагували на спільні навчання вагнерівців та армії Білорусі

20 липня, 2023 четвер
14:57
Світ Вагнера проводять навчання для білоруських солдатів

У міністерстві оборони Польщі у четвер, 20 липня, відреагували на спільні навчання найманців ПВК Вагнера та армії Білорусі поблизу польського кордону

Про це інформує Reuters

У міноборони Польщі заявили, що кордони країни в безпеці та вони готові до "різних сценаріїв розвитку ситуації, які можуть виникнути в майбутньому".

Про спільні навчання вагнерівців та білоруських військових повідомляє міноборони Білорусі. 

Там зазначили, що навчання триватимуть тиждень на полігоні "Брестський".  Він розташований за 5 кілометрів від польського кордону.

"Протягом тижня підрозділи сил спеціальних операцій (Білорусі, - ред.) спільно з представниками компанії (ПВК Вагнера, - ред.) відпрацюють навчально-бойові завдання на полігоні "Брестський", - йдеться у повідомленні. 

Як вагнерівці опинилися в Білорусі

Після заколоту ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина, який відбувся наприкінці червня, у Кремлі повідомили про передислокацію найманців до Білорусі.

27 червня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підтвердив прибуття до країни Євгена Пригожина. За його словами, вагнерівці, які прибули разом із ним, не охоронятимуть розміщену там російську тактичну ядерну зброю. Проте Лукашенко наголосив, що очікує від найманців допомоги в обороні Білорусі. Щоправда, від кого має намір оборонятися Білорусь, диктатор не уточнив.

29 червня супутник зафіксував зведення наметового табору неподалік Осиповичів у Могильовській області Білорусі, а 3 липня росЗМІ опублікували фото ймовірного табору для вагнерівців.

11 липня в міноборони Білорусі заявили, що вагнерівці навчатимуть армію РБ воювати.

14 липня повідомлялося, що під Осиповичами (Білорусь) проходять заняття з підрозділами територіальних військ, де інструкторами з деяких військових дисциплін виступають бійці ПВК Вагнера.

Уранці 15 липня в Білорусі було помічено велику колону легкових та вантажних автомобілів на номерах так званих ДНР і ЛНР. Ймовірно, це були найманці ПВК Вагнера. У Держприкордонній службі підтвердили цю інформацію.

У неділю, 16 липня, моніторингова група "Беларускі Гаюн" повідомила, що на контрольно-пропускному пункті на кордоні між Білоруссю та РФ встановили два прапори - Росії та ПВК Вагнера.

Вагнерівці оголосили, що 30 липня буде закрита головна база ПВК у РФ - вона знаходиться у населеному пункті Молькіно, що у Краснодарському краї.

19 липня фінансист ПВК Вагнера Євген Пригожин виступив у Білорусі перед вагнерівцями, назвав ситуацію на фронті "ганьбою" та закликав найманців "дочекатися моменту, щоби проявити себе по повній".

20 липня стало відомо, що до Білорусі прибула ще одна колона з бійцями ПВК Вагнера, яка стала дев'ятою з моменту введення найманців на територію країни, пише Беларускі Гаюн. 

Станом на ранок 20 липня найманці з приватної військової компанії Вагнера продовжують прибувати до Білорусі, проте не становлять загрози для України.

У Центрі національного спротиву повідомили, що у Гомельській області Білорусі сталася сутичка між найманцями ПВК Вагнера та місцевими прикордонниками.

Польща
Білорусь
Вагнергейт
Військові новини
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