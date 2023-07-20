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Кількість вагнерівців у Білорусі зростає: у ДПСУ розповіли, чи становлять найманці загрозу

20 липня, 2023 четвер
11:01
Війна з Росією ПВК Вагнер

Станом на ранок 20 липня найманці з приватної військової компанії Вагнера продовжують прибувати до Білорусі, проте не становлять загрози для України

Про це інформує в ефірі телемарафону речник ДПСУ Андрій Демченко.

Державна прикордонна служба продовжує зафіксовувати прибуття груп представників приватних військових компаній у Білорусь. Вони пересуваються до місця розташування поблизу Осипович.

"Їхня кількість не несе зараз загрози Україні. Ми добре розуміємо, що вони можуть бути залучені до навчання підрозділів армії Білорусі. Надалі можуть бути залучені до навчання і підготовки російських підрозділів, які проходять підготовку на території Білорусі", - сказав речник.

Демченко зазначив, що Росія майже повністю вивела свої підрозділи, які раніше проходили навчання на території Білорусі та перебували на полігонах.

"Спочатку ми говорили про те, що кількість "вагнерівців", які прибули на території Білорусі, оцінюється в сотні. Зараз ця кількість дещо більша. Але остаточно скажемо за деякий час. При цьому варто розуміти, що вони, як правило, їдуть роззброєні. Ми не бачимо якоїсь важкої військової техніки", - додав Демченко.

Військовий не виключає можливості, що у майбутньому нові солдати можуть бути перекинуті до Білорусі в рамках ротації. Однак на цю мить там практично немає підрозділів регулярної армії РФ.

Як вагнерівці опинилися в Білорусі

Після заколоту ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина, який відбувся наприкінці червня, у Кремлі повідомили про передислокацію найманців до Білорусі.

27 червня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підтвердив прибуття до країни Євгена Пригожина. За його словами, вагнерівці, які прибули разом із ним, не охоронятимуть розміщену там російську тактичну ядерну зброю. Проте Лукашенко наголосив, що очікує від найманців допомоги в обороні Білорусі. Щоправда, від кого має намір оборонятися Білорусь, диктатор не уточнив.

29 червня супутник зафіксував зведення наметового табору неподалік Осиповичів у Могильовській області Білорусі, а 3 липня росЗМІ опублікували фото ймовірного табору для вагнерівців.

11 липня в міноборони Білорусі заявили, що вагнерівці навчатимуть армію РБ воювати.

14 липня повідомлялося, що під Осиповичами (Білорусь) проходять заняття з підрозділами територіальних військ, де інструкторами з деяких військових дисциплін виступають бійці ПВК Вагнера.

Уранці 15 липня в Білорусі було помічено велику колону легкових та вантажних автомобілів на номерах так званих ДНР і ЛНР. Ймовірно, це були найманці ПВК Вагнера. У Держприкордонній службі підтвердили цю інформацію.

У неділю, 16 липня, моніторингова група Беларускі Гаюн повідомила, що на контрольно-пропускному пункті на кордоні між Білоруссю та РФ встановили два прапори - Росії та ПВК Вагнера.

Вагнерівці оголосили, що 30 липня буде закрита головна база ПВК у РФ - вона знаходиться у населеному пункті Молькіно, що у Краснодарському краї.

19 липня фінансист ПВК Вагнера Євген Пригожин виступив у Білорусі перед вагнерівцями, назвав ситуацію на фронті "ганьбою" та закликав найманців "дочекатися моменту, щоби проявити себе по повній".

20 липня стало відомо, що до Білорусі прибула ще одна колона з бійцями ПВК Вагнера, яка стала дев'ятою з моменту введення найманців на територію країни, пише Беларускі Гаюн. 

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Росія
Білорусь
російська армія
Вагнергейт
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