Канада виділить $55 млн на закупівлю систем ППО для України
Канада в межах німецької ініціативи щодо закупівлі систем протиповітряної оборони для України виділить понад $55 млн
Про це йдеться на сайті канадського міністерства оборони.
Зазначено, що глава оборонного відомства Канади Білл Блер анонсував виділення $55,6 млн на ініціативу Німеччини, що має назву "негайні дії з протиповітряної оборони" для підтримки України.
"Завдяки інвестиціям Канади в німецьку ініціативу ми разом працюємо над тим, щоб забезпечити Україну критично важливими системами протиповітряної оборони, необхідними їй для захисту свого народу", - заявив Блер.
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