Канада виділить $55 млн на закупівлю систем ППО для України

Про це йдеться на сайті канадського міністерства оборони.

Зазначено, що глава оборонного відомства Канади Білл Блер анонсував виділення $55,6 млн на ініціативу Німеччини, що має назву "негайні дії з протиповітряної оборони" для підтримки України.

"Завдяки інвестиціям Канади в німецьку ініціативу ми разом працюємо над тим, щоб забезпечити Україну критично важливими системами протиповітряної оборони, необхідними їй для захисту свого народу", - заявив Блер.