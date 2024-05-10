У Румунії заявили, що з початку великої війни до них утекли 11 тис. українських чоловіків

Про це повідомляє румунська служба "Радіо Свобода" з посиланням на дані прикордонної поліції країни.

Йдеться саме про українських чоловіків призовного віку (18-60 років).

Як правило, втікачі просять захисту в румунської влади, кажучи, що не хочуть іти на війну, каже квестор Флорін Коман, керівник Територіальної інспекції прикордонної поліції (ITPF) Сігету-Мармація (повіт Марамуреш).

При цьому 19 чоловіків загинули, намагаючись потрапити до Румунії: 11 потонули в бурхливих водах річки Тиса, яка є частиною кордону, а інші загинули в горах на висоті до 1900 метрів, які намагалися подолати без належного одягу та взуття, в тому числі й узимку.

Натомість за останні два роки румунські рятувальники врятували 108 громадян України лише в Марамуреші, одному з трьох повітів Румунії, куди прибувають ухилянти.

Офіцер румунської поліції також каже, що після незначного зменшення потоку втікачів з України у 2023 році з початку цього року їхня кількість знову зростає.

Коман додав, що з січня до квітня 2024 року було зафіксовано 1218 випадків нелегального перетину державного кордону з України до Румунії, у яких, за словами Комана, були залучені 2373 українці.

Видача чоловіків Україні: що відомо

25 квітня міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що його країна готова допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку, щоб вони "виконали свій громадянський обов'язок".

Однак кілька днів потому міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський зазначив, що допомога Україні у поверненні українців мобілізаційного віку додому для Польщі може бути "етично неоднозначною". "Україні тут справді потрібно проявити ініціативу, тому що для нас це етично неоднозначне питання. Хоча, звісно, ​​ми розуміємо, що Україна потребує своїх захисників, щоб захистити свою Батьківщину", - сказав він.

30 квітня міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі Марчін Кервінський сказав, що Варшава у новій редакції закону про допомогу громадянам України через війну має намір урегулювати питання перебування у Польщі чоловіків призовного віку.

Пізніше Косіняк-Камиш сказав, що рішення про сприяння у поверненні чоловіків призовного віку в Україну мають ухвалювати на рівні ЄС. Перемовини щодо цього вже розпочато.

Водночас посол України в Польщі Василь Зварич сказав, що Київ офіційно не звертався ні до польської сторони, ні до будь-яких інших партнерів із проханням сприяти поверненню чоловіків призовного віку в Україну.

При цьому радник керівника ОП Михайло Подоляк вважає несправедливим, що частина громадян України під час війни перебуває за кордоном, і наполягає на їхньому поверненні.

8 травня прем'єрка Литви Інгріда Шимоніте, коментуючи можливість видачі чоловіків призовного віку Україні, заявила, що її країна не здійснюватиме депортацій.