Сила "Королівства планети мавп": що подивитися на вихідних

Традиційна підбірка фільмів на вихідні від Еспресо.

"Будинок "Слово". Нескінчений роман"

У кінотеатрах з 9 травня

Цю історичну драму зняв Тарас Томенко за сценарієм, який написав спільно з Любов’ю Якимчук. Над проєктом Тарас Томенко спільно з командою працював понад 10 років. Тобто мова про довгу і непросту дорогу повернення письменників Розстріляного Відродження із небуття. Цій стрічці передував документальний фільм "Будинок "Слово" (2017), робота над яким надихнула на подальше дослідження епохи та персоналій. Проект уже художнього фільму став одним із переможців конкурсу від Держкіно та отримав державне фінансування, що покрило половину витрат на виробництво. Світова прем'єра художнього фільму відбулася на 37-му Варшавському кінофестивалі 2021 у межах міжнародної конкурсної програми

Отже "1927 року у Харкові за наказом Сталіна збудовано особливий будинок. Тут оселилися кращі українські митці – поети, письменники, художники та режисери. Сама лише можливість жити тут вже була для тогочасних творців визнанням. Якось у будинку з’являється новенький. Він працює коректором преси та понад усе мріє влитися в когорту провідних письменників. Аби оселитися тут йому дійсно знадобився талант – талант підслуховувати та переповідати все почуте агенту НКВС".

У головних ролях Дмитро Олійник, В'ячеслав Довженко, Станіслав Сукненко, Ніна Набока, Марина Кошкіна, Юрій Одинокий, Борис Георгієвський, Ігор Гнєзділов

"Королівство планети мавп"

У кінотеатрах з 9 травня

Американський науково-фантастичний бойовик режисера Веса Болла. Стрічка є прямим продовженням фільму "Війна за планету мавп", який вийшов у 2017 році, та четвертим фільмом перезапуску франшизи "Планета мавп". Про ідею цієї стрічки говорили ще у 2016 році. У 2019-му компанія Walt Disney оголосила, що у розробці знаходяться нові фільми та їх події розгортатимуться у тому ж всесвіті, що й фільм «Повстання планети мавп» 2011 року . Передбачається, що на екрани вийде ще щонайменше 2 фільми.

Варте уваги, що критика зустріла цю стрічку прихильно. Серед її безаперечних плюсів називають яскраві візуальні ефекти та пам’ятних персонажів. А ще присутність своєрідних маячків, які дозволять розвивати цю кінорозповідь у майбутньому

"Минуло кілька поколінь з часів правління Цезаря, - рекламують фільм. - Молодий шимпанзе Ноа уважно слухає усе, що розповідають йому про минуле і про те, як відбувався розвиток тих чи інших технологій. Він починає помічати дедалі більше невідповідностей. Аби пересвідчитись чи правильні його здогадки, він бере з собою людську дівчину на ім’я Мей. Люди давно здичавіли, тож не варто очікувати від неї багато. Разом Ноа та Мей вирушають у виснажливу подорож, результати якої визначать подальший розвиток як мавп, так і людей".

У головних ролях Овен Тіґ, Фрея Аллан, Кевін Дюранд, Пітер Макон, Вільям Мейсі

"Мати нареченої"

На Netflix з 9 травня

Американська романтична комедія, можливо, з ненайсвіжішою ідеєю, але з супермоделлю та акторкою Брук Шілдс в головній ролі. Критики пишуть, що частково – це історія матері та доньки, частково - любовний трикутник, а частково присвята неюним сексі-чоловікам, які проживши пів століття, зуміли зберегти струнку привабливу фігуру. І що при перегляді добрий настрій гарантовано.

За сюжетом, турботлива мати прилітає на тропічний острів заради весілля доньки. Але там несподівано з’ясовується, що батько нареченого — це її колишній, якого вона давно не бачила.

У ролях Брук Шілдс, Міранда Косґроу, Бенджамін Бретт та ін.

"Доктор Хто" (14 сезон)

На Disney+ з 11 травня

Один з найдовших в історії науково-фантастичних телесеріалів, що є справжньою класикою британського телебачення. За час існування цієї кінорозповіді виконавці головного персонажа змінювалися, але незмінними залишалися його мандри часом і простором для пізнання світу та відкриття нових можливостей. Новий сезон, як і попередні, має на меті запропонувати захопливу історію, харизматичних героїв та крутий екшн. Що ж, побачимо.

У ролях Шуті Гатва, Міллі Гібсон та ін.

"Джон Гальяно: зліт та падіння"

У кінотеатрах з 9 травня

Документальний фільм лауреата премії "Оскар" Кевіна Макдональда про одного із найепатажніших дизайнерів —громадянина Великобританії Джона Гальяно. Можливо, то не цей фільм, на якого вітчизняний глядач помчить поперед себе, але однозначно довідатися про старт кар’єри видатного британця, його вигнання у 2011 році через антисемітські заяви і повернення в індустрію моди – справді цікаво. Бо це не тільки про моду – це про людську слабкість і людську силу, про вміння підводитися і йти, якщо є мета. Для свого нового проекту Макдональд записав інтерв’ю з зірками світу моди та й самим Джоном Гальяно.

Отож "талановитий випускник лондонського коледжу мистецтва і дизайну у якості дипломної роботи створив колекцію одягу. Вона була настільки вражаючою, що її одразу ж викупив один з магазинів модного авангардного одягу та повністю виставив у своїй вітрині. Мова про Джона Гальяно. Рік за роком створені ним колекції мали усе більшу популярність. Він співпрацював з найвідомішими домами моди та суттєво вплинув та світові тенденції. Саме з його легкої руки зародився та набув популярності гламур. Самовіддана робота виснажувала Гальяно емоційно й у гонитві за розвантаженням він почав зловживати алкоголем. Напиваючись він втрачав контроль. Необачно сказані образливі слова на адресу незнайомців у одному з барів Парижу зруйнували його кар’єру.

У головних ролях Наомі Кемпбелл, Пенелопа Крус, Анна Вінтур, Кейт Мосс, Шарліз Терон, Ніколь Кідман, Джон Гальяно