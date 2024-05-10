Снаряди для України: Зеленський відповів Фіцо, який образив словаків за збір коштів
Президент Володимир Зеленський заявив, що скепсис щодо підтримки України існує, "доки до тебе не прийшла війна в дім"
Про це він сказав 10 травня на спільній пресконференції з президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою, передає "Європейська правда".
Зеленського запитали, як він ставиться до того, що сказав очільник уряду Словаччини Роберт Фіцо про збір коштів на снаряди для України.
Передусім президент подякував громадянам Словаччини, які "незважаючи ні на що й ні на кого" підтримують українців від початку війни. За його словами, скепсис щодо підтримки України іноді існує, "доки до тебе не прийшла війна в дім".
"Я бажаю людям, Словаччині, тим, хто ще живе в цьому скепсисі щодо планів Путіна, щоб вони ніколи не побачили того, що побачили українці. Щоб війна не прийшла на їхню територію", – сказав Зеленський.
Він додав, що якщо Україні не допомагати, вона буде слабшою, а "Путін буде йти до повної руйнації нашої держави", а відтак опиниться на кордоні зі Словаччиною.
"Якщо Росія буде на кордоні з вами – хочуть цього ваші люди, не хочуть – ракети будуть прилітати, безумовно, бо це війна… Дуже важливо деяким скептичним людям розуміти: сьогодні їхні діти ходять до школи, і, я думаю, що набагато краще, що їхні діти живі, і ходять у школу не в підвал", – резюмував президент.
- Уряд Словаччини категорично відмовився приєднуватись до ініціативи Чехії щодо закупівлі снарядів для України. Натомість словаки, які не підтримали позицію свого уряду, почали народну ініціативу зі збору коштів. Станом на кінець квітня вони зібрали майже 4 млн євро.
- Фіцо ж висміяв цю ініціативу. "В Україні нічого не зміниться, і через рік-два буде те ж саме. Всі гроші будуть витрачені, можливо, частину вкрадуть, але в Україні нічого не зміниться, і ми будемо там, де є", – заявив він, додавши, що в Словаччині краще збирати гроші для онкохворих, ніж для куль і бомб.
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