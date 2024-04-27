"Якщо не уряд, то ми": у Словаччині за 12 днів зібрали понад €3,8 млн на снаряди для України

Про це йдеться на сайті ініціативи зі збору коштів Munícia pre Ukrajinu.

Згідно з описом ініціативи, початковою метою збору були 250 тисяч євро з подальшим сподіванням поступово вийти на 1 мільйон євро.

"Покажімо, що ми дійсно розуміємо, що Україна воює за нас і має право захищатися. Давайте будемо сміливими разом і допоможемо їй у тому, що їй найбільше потрібно, а це боєприпаси", - йдеться в повідомленні.

Ініціаторами збору є громадські активісти. Лідером проєкту є компанія OZ MIER UKRAINE, яка від початку тотальної війни різними способами допомагає захисникам України, та ініціатива ALL4UKRAINE, завдяки якій в Україну було доставлено транспортні засоби для рятувальників на суму понад 1,5 мільйона євро.

Ще один партнер - фандрейзингова платформа Donio.sk, яка від початку конфлікту жертвує кошти на допомогу українцям.