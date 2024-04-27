"Якщо не уряд, то ми": у Словаччині за 12 днів зібрали понад €3,8 млн на снаряди для України
У Словаччині люди, які обурені відмовою уряду Фіцо підтримати Україну, за 12 днів зібрали 3 874 701 євро на снаряди для України. До ініціативи долучились понад 60 тисяч словаків
Про це йдеться на сайті ініціативи зі збору коштів Munícia pre Ukrajinu.
Згідно з описом ініціативи, початковою метою збору були 250 тисяч євро з подальшим сподіванням поступово вийти на 1 мільйон євро.
"Покажімо, що ми дійсно розуміємо, що Україна воює за нас і має право захищатися. Давайте будемо сміливими разом і допоможемо їй у тому, що їй найбільше потрібно, а це боєприпаси", - йдеться в повідомленні.
Ініціаторами збору є громадські активісти. Лідером проєкту є компанія OZ MIER UKRAINE, яка від початку тотальної війни різними способами допомагає захисникам України, та ініціатива ALL4UKRAINE, завдяки якій в Україну було доставлено транспортні засоби для рятувальників на суму понад 1,5 мільйона євро.
Ще один партнер - фандрейзингова платформа Donio.sk, яка від початку конфлікту жертвує кошти на допомогу українцям.
- 22 квітня повідомлялось, що за 7 днів словаки зібрали 3 212 436 євро. Кошти на закупівлю боєприпасів для України тоді пожертвували майже 52 тис. громадян.
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